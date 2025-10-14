G4Media.ro
conflict israel iran Islamic propaganda with Ayatollah Khomeini along the road at Shiraz, Iran Khameni ayatolah
sursa foto: © Matyas Rehak | Dreamstime.com

Iranul condamnă doi cetăţeni francezi la închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului

14 Oct

O instanţă din Iran a condamnat marţi doi cetăţeni francezi la 20 şi respectiv 17 ani de închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului, informează dpa, conform Agerpres.

Portalul judiciar Mizan nu a precizat identitatea celor doi, care au la dispoziţie 20 de zile pentru a face apel.

Conform agenţiei dpa, cel mai probabil este vorba despre Cecile Kohler şi Jacques Paris, arestaţi în 2022 în timpul unei călătorii prin ţară. Ei au fost acuzaţi că sunt spioni şi că au contactat activişti sindicalişti iranieni.

Ministerul de externe de la Teheran a confirmat însă că aceştia urmează să fie eliberaţi în cadrul unui schimb de deţinuţi, Franţa urmând să îl returneze pe un om de ştiinţă închis pentru difuzare de propagandă teroristă în media sociale.

Săptămâna trecută a fost eliberat un ciclist franco-german aflat în detenţie în sudul Iranului, sub acuzaţia de spionaj.

Observatorii din Teheran se aşteaptă deci, potrivit agenţiei Reuters, ca şi cei doi francezi să fie puşi în libertate, considerând că pedepsele grele cu închisoarea sunt o modalitate prin care Iranul creează presiuni pentru accelerarea schimbului de deţinuţi.

