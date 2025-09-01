Peste 250 de media din 70 de ţări participă la o operaţiune pentru denunţarea numărului de jurnalişti ucişi în Gaza, la apelul organizaţiei Reporteri fără Frontiere

Peste 250 de media din 70 de ţări participă luni la o operaţiune pentru denunţarea numărului de jurnalişti ucişi în Fâşia Gaza, la apelul organizaţiei Reporteri fără Frontiere (RSF) şi ONG-ului Avaaz, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„În ritmul în care jurnaliştii sunt ucişi în Gaza de armata israeliană, în curând nu vor mai exista persoane pentru a vă informa”: acesta este mesajul afişat pe un fundal negru pe prima pagină a unor ziare, printre care Humanite din Franţa, Publico din Portugalia sau La Libre din Belgia.

Media online Mediapart şi site-ul publicaţiei La Croix propun câte un articol ce prezintă această operaţiune.

RSF a numărat peste 210 de jurnalişti ucişi de la începutul operaţiunilor militare israeliene în Fâşia Gaza, ca represalii la atacul din 7 octombrie 2023 comis de mişcarea islamistă Hamas.

Campania de luni, la care participă de asemenea L’Orient de jour (Liban), The Intercept (media americană de investigaţie) sau Die Tageszeitung (Germania), intervine la o săptămână după lovituri israeliene ce au ucis cinci jurnalişti la spitalul Nasser în Khan Younes, în sudul Fâşiei Gaza.

„Aceste organizaţii şi redacţii denunţă crimele comise de armata israeliană contra reporterilor palestinieni în totală impunitate, îndemnând la protejarea şi evacuarea lor de urgenţă şi cerând un acces independent al presei internaţionale în enclava palestiniană”, explică RSF într-un comunicat.

Organizaţia de apărare a presei informează că a depus patru plângeri la Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime de război comise de armata israeliană contra jurnaliştilor în Fâşia Gaza în timpul ultimelor 22 de luni.

De la începutul războiului, presa internaţională nu a fost autorizată să lucreze liber în teritoriul palestinian.

Doar câteva media, triate cu mare atenţie, au intrat acolo îmbarcate împreună cu armata israeliană, reportajele lor fiind supuse unei stricte cenzuri militare.

Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1.219 de persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP realizate pe baza datelor oficiale.

Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt în continuare ţinute în Fâşia Gaza, dintre care doar vreo 20 ar mai fi în viaţă.

Ofensiva de represalii israeliană a făcut cel puţin 63.459 de morţi în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.