Peste 100 de tone de deşeuri, cele mai multe din construcţii, găsite pe un teren din judeţul Buzău / Cercetările au pornit de la un dosar de înşelăciune

Poliţiştii din Constanţa au găsit peste 100 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase, cele mai multe provenind din construcţii, pe un teren din judeţul Buzău. Anchetatorii au făcut această descoperire după ce au început cercetările într-un dosar de înşelăciune. Astfel, administratorul unei firme din Buzău a cumpărat o macara de la o societate comercială din Constanţa, dar nu a plătit, provocând astfel un prejudiciu de peste 170.000 de lei. Utilajul a fost găsit de poliţişti pe un teren pe care fuseseră îngropate şi deşeurile, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri, că poliţiştii au făcut trei percheziţii într-un dosar penal de înşelăciune şi îngroparea deşeurilor. Percheziţiile au avut loc în comuna Berca din judeţul Buzău.

”Astfel, din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în luna aprilie, un bărbat, de 27 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Buzău, ar fi achiziţionat un utilaj de tip automacara de la o firmă din judeţul Constanţa. Pentru a achita preţul acestuia, ar fi emis un bilet la ordin cu scadenţa la 90 de zile. Ulterior, ar fi procedat la închiderea contului bancar al firmei, anterior împlinirii scadenţei biletului la ordin care, astfel, ar fi fost refuzat la plată”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În acest mod, societatea comercială din judeţul Constanţa ar fi fost prejudiciată cu suma de 173.000 de lei.

De asemenea, bărbatul este acuzat că a vândut în mod fictiv utilajul tatălui său, la un preţ derizoriu.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au găsit utilajul pe un teren extravilan al comunei Berca.

”Totodată, au constatat că pe terenul respectiv ar fi fost îngropate aproximativ 100 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase, majoritatea provenind din construcţii. În urma efectuării percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate bunuri cu valoare probatorie şi un telefon mobil”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.