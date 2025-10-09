G4Media.ro
Foto: Pixabay.com

Rankingul global Times Higher Education 2026: ASE București și UMF Carol Davila București – singurele universități din România incluse în top 1000 / 22 de universități din România sunt listate, din care 15 – la coada clasamentului

Doar două universități românești – ASE București și UMF Carol Davila din București – apar în top 1000 al Times Higher Education World University Rankings 2026, clasament publicat joi. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, ambele se plasează în ultima parte a top 1000. Pentru acest clasament au raportat date 30 de instituții de învățământ superior din România, dar numai 22 au fost și incluse în lista ce include 2.191 de universități din toată lumea. Aproape toate universități românești apar în ultima parte a rankingului.

  • ASE București și UMF Carol Davila apar în intervalul 801-1000, cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Față de anul trecut, UMF Craiova urcă ușor în a doua jumătate a clasamentului global și face rocadă de interval cu UMF Iuliu Hațieganu. Și, în total, doar 7 universități din România figurează în top 1500, față de 10 în ediția precedentă.

Astfel, pe lângă cele două din top 1000, mai apar pe locurile 1001-1500, Universitatea din București și UMF Craiova (1001-1200), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, UMF Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca și USAMF Cluj Napoca (1201-1500).

Coboară în clasament, dincolo de pragul 1.500, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea de Vest din Timișoara.
  • Alte opt universități care au raportat date nu au fost incluse în ranking.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro

