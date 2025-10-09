Bulgaria lucrează la propriul sistem de apărare anti-drone

Radarele pe care Bulgaria urmează să le cumpere din Franța vor detecta drone, iar supravegherea spațiului aerian bulgar de la nord-est a fost deja întărită, a anunțat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, citat de Trud.

El le-a explicat deputaților din Comisia pentru apărare din Parlament că Bulgaria va solicita consolidarea securității spațiului aerian cu fondurile aliaților, potrivit Rador.

Intensificarea solicitată este legată de decizia NATO de a consolida paza spațiului aerian în regiune, a precizat Zaprianov.

„Acest lucru se întâmplă pentru că statele au vrut să existe o contribuție pentru asigurarea permanenței. În prezent, aceste sarcini de asigurare a permanenței sunt duse la îndeplinire în România. Noi, din cauza renovării bazei noastre de la Graf Ignatievo, știți, în ultimii 2-3 ani nu am putut primi deloc aeronave aliate pentru Poliția Aeriană. Acum putem face deja acest lucru și vom aștepta ca unele dintre statele membre, orice stat membru, să declare în fața Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) obligația de a îndeplini o astfel de misiune. Suntem deja capabili să organizăm asta”, a declarat ministrul Apărării.

El i-a informat pe deputați că radarele pe care Bulgaria urmează să le cumpere de la Franța au tot ce e necesar pentru a face parte din sistemul de detectare de drone pe distanțe lungi. Cu toate acestea, sunt necesari senzori pentru distanțe mai scurte.

Referitor la discutatul „zid european împotriva dronelor”, ministrul a menționat că acest concept nu a fost încă clarificat.

„Nu pot spune acum cu ce va contribui Bulgaria, deoarece se va face un proiect, se va face o analiză a ariei de aplicare a acestui sistem”, a declarat Zaprianov în fața Comisiei pentru apărare din Parlament.

El este ferm că în Bulgaria trebuie să existe un sistem de apărare anti-drone. Potrivit spuselor sale, există companii bulgărești care pot oferi senzori și mijloace de combatere a dronelor.

În pofida capacității firmelor bulgare, însă, încă nu există o expertiză privind complexitatea sistemului necesar de apărare.

„Experții noștri lucrează pentru a avea propria viziune pentru crearea unui astfel de sistem pe teritoriul nostru”, a adăugat Zaprianov. „Ucraina este țara lider în lupta împotriva dronelor și vom folosi experiența lor”, a spus ministrul.

Referitor la scurgerea de combustibil care a fost găsită la unul dintre noile avioane de vânătoare F-16, el a spus că un nou rezervor a fost deja livrat, în urma unei reclamații făcute de partea bulgară: „Ne așteptăm ca acesta să fie transportat în Bulgaria și înlocuit, după care aeronava va fi gata de operare”.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu