Pep Guardiola şi soţia sa, Cristina Serra, se despart după o relaţie de 30 de ani: Ei au împreună trei copii

După mai bine de 30 de ani de relaţie, tehnicianul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, şi soţia sa, Cristina Serra, au decis să meargă pe drumuri separate.

Potrivit presei spaniole, decizia a fost luată în decembrie anul trecut şi cei doi au cerut anturajului lor să nu ofere informaţii despre despărţire, relatează News.ro.

Sunday Mirror publica deja în 2019 că soția lui Pep a părăsit Manchester, însoţită de unul dintre copiii lor, pentru a se ocupa, printre altele, de compania sa de modă pe care până acum o gestionase de la distanţă.

În ultimii cinci ani, relaţia lor a semănat mai mult cu o „viaţă în doi dar despărţiţi” decât cu o căsătorie.

Pep Guardiola a rămas stabilit în Manchester, în timp ce soţia sa era mai mult între Barcelona şi Londra.

Faptul că au locuit separat, pentru moment, nu a însemnat că nu au mai fost un cuplu.

Au fost încă văzuţi împreună în unele ocazii, atât la întâlniri importante pentru familie, cât şi în momente de recreere împărtăşite cu fiicele lor, sau luând masa mai mult de o seară la Botafumeiro, unul dintre restaurantele lor preferate din capitala catalană.

Acum nu mai sunt un cuplu, dar vor continua să fie văzuţi împreună. De Crăciun, cu decizia deja luată, Cristina şi Pep au fost în Barcelona şi au putut fi văzuţi mergând la teatru cu una dintre fiicele lor.

Pep Guardiola şi Cristina Serra au fost unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea fotbalului. S-au cunoscut în 1994, când fostul blaugrana avea 23 de ani, iar ea 20.

S-au îndrăgostit, dar abia în 2014 au decis să se căsătorească, în cadrul unei ceremonii civile foarte intime, care a avut loc în Matadepera (Barcelona).

Ei au trei copii. Maria Guardiola, 24 de ani, care este influencer şi are aproape un milion de urmăritori pe Instagram.

Marius, 22 de ani, care locuieşte în prezent în Dubai şi este CEO a trei companii, dintre care una dedicată publicităţii şi marketingului, şi Valentina, cea mai mică, care la 17 ani este concentrată pe studiile sale.

