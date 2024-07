Pauza de respirație: 500 de copii și tineri cântă la chitară în sincron refrenul ”Another Brick in the Wall” în Cluj-Napoca

