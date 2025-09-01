Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp” până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire la neînțelegerile privind administrația publică și acele măsuri care ar însemna reducerea numărului de angajați, la care nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu Ilie Bolojan.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a mai adăugat Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința de la Senat.

A mai apărut acest scenariu și în trecut, însă este prima oară când se vorbește deschis într-o ședință într-un format atât de larg. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, este așteptat la o conferință de presă să dea detalii despre planurile Partidului Social Democrat.