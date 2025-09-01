G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar…

Paul Stanescu, PSD Satu Mare
Sursa foto: PSD Satu Mare, Facebook

Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp”

Articole1 Sep • 660 vizualizări 4 comentarii

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp” până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire la neînțelegerile privind administrația publică și acele măsuri care ar însemna reducerea numărului de angajați, la care nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu Ilie Bolojan.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a mai adăugat Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința de la Senat.

A mai apărut acest scenariu și în trecut, însă este prima oară când se vorbește deschis într-o ședință într-un format atât de larg. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, este așteptat la o conferință de presă să dea detalii despre planurile Partidului Social Democrat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Mihai Fifor (PSD): Ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică. Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii au alte puncte de vedere

Articole1 Sep • 577 vizualizări
0 comentarii

Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită

Articole1 Sep • 571 vizualizări
0 comentarii

Scrisoare deschisă a primarului Ploieştiului către preşedinţii PNL, PSD şi USR în contextul unui blocaj în Consiliul Local: În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluţii, avem alianţe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare

Articole1 Sep • 1.563 vizualizări
0 comentarii

4 comentarii

  1. La fel ca si iesirea lui din politica.

  2. Acest partid care nu e partid ar trebui sa ramana singur la guvernare si sa repare tot ce a stricat cu banii membrilor sai miliardari.

  3. Tâlharii pesedeu vor să jefuiască averea publică nestingheriți.

    Se teme că nu-și mai ia Paul Stănescu subvenția pentru stuful furajer ?

  4. Asta are tot clanul mufat la banul public , nu inteleg de ce nu este arestat pana acum ? !

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.