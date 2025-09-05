Pasta de dinţi a devenit teren de luptă în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA şi India

Dabur, rivalul indian al gigantului american Colgate-Palmolive, a făcut din pasta sa de dinţi o dovadă de naţionalism, cerând consumatorilor indieni să renunţe la mărcile americane, în contextul intensificării relaţiilor comerciale cu SUA, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Premierul Indiei, Narendra Modi, a reluat, joi, apelurile sale pentru utilizarea bunurilor produse în India. Copiii ar trebui să facă o listă cu produsele străine, iar profesorii ar trebui să îi încurajeze să nu le utilizeze, a spus Modi.

Săptămâna trecută, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus tarife de 50% la produsele importate din India, astfel că susţinătorii premierului Narendra Modi au lansat o campanie pe WhatsApp pentru boicotarea mărcilor americane, precum McDonald’s, Pepsi şi Apple.

Profitând de context, producătorul indian de bunuri de larg consum Dabur, o companie evaluată la 11 miliarde dolari, a derulat săptămâna aceasta o campanie publicitară pe prima pagină a ziarelor în care face aluzie evidentă la Colgate, subliniind faptul că pasta de dinţi favorită a indienilor este una americană.

„Născută acolo, nu aici”, spune mesajul campaniei, care nu menţionează în mod expres Colgate, dar foloseşte culorile roşu, alb şi albastru de pe steagul american.

Potrivit firmei de cercetare de piaţă Euromonitor, Colgate controla în 2024 aproximativ 43% din piaţa pastei de dinţi din India, urmată de divizia locală a grupului Unilever, producătorul mărcii Pepsodent. Dabur este pe locul al treilea, cu o cotă de piaţă de 17%.

Cu o populaţie de 1,4 miliarde locuitori, India este o piaţă importantă pentru producătorii americani de bunuri de larg consum, care în mod frecvent fac cumpărături de la retailerul online american Amazon.com, iar de-a lungul anilor mărcile americane au ajuns până în micile oraşe din India.

Karthik Srinivasan, consultant în comunicare, a descris strategiile de publicitate ale Dabur şi altor firme indiene drept „marketing de moment”.

„Cum putem profita de pe urma acestui sentiment, cel puţin săptămâna aceasta şi următoarea? Asta e ceea ce fac aceste mărci”, a spus consultantul.