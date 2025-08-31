Partidul Reunirea Națională, de dreapta populistă/extremă, este în fruntea unui sondaj de de opinie pentru un eventual scrutin legislativ anticipat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Potrivit unui sondaj Elabe, pentru BFMTV și La Tribune Dimanche, RN ar beneficia de 31 – 31,5% din intențiile de vot ale electoratului, o alianță a stângii formată din Franța Nesupusă (LFI, stânga radicală/extremă), Partidul Socialist (PS), Verzii (EELV) și Partidul Comunist (PCF) ar atrage 23,5% din intențiile de vot, alianța pro-prezidențială Ensemble (Împreună, centru) 14%, Republicanii (LR, centru dreapta) 10,5% și Recucerire (extrema dreaptă) 4,5 – 5%.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ipoteza în care stânga ar candida separat, o alianță PS-EELV-PCF ar atrage 16,5%, în timp ce LFI ar obține 10%.

Alegerile parlamentare anticipate au devenit o posibilitate, chiar o probabilitate după anunțul partidelor de opoziție RN, LFI, PS, EELV și PCF că vor vota împotriva guvernului condus de prim ministrul Francois Bayrou care și-a angajat responsabilitatea pe data de 8 septembrie în Adunarea Națională, unde este minoritar fiind sprijinit doar de Împreună și LR.

Premierul Bayrou a anunțat un proiect de buget cu tăieri de cheltuieli publice de peste 40 de miliarde de Euro, în vederea reducerii enormului deficit bugetar care atinge 6% din Produsul Intern Brut, dar opoziția, atât cea de stânga, cât și cea de dreapta, au anunțat că va vota împotriva guvernului.

Guvernul Bayrou a fost învestit în decembrie 2024, după ce precedentul cabinet condus de Michel Branier fusese răsturnat de o moțiune de cenzură după numai două luni în funcție.

Dacă președintele Emmanuel Macron decide să dizolve Adunarea Națională și să convoace alegeri parlamentare anticipate, acesta ar fi al treilea scrutin legislativ în trei ani, după cele din 2022 și 2024 care nu au degajat o majoritate absolută.

De data aceasta, potrivit sondajului Elabe, 53% dintre alegători se pronunță împotriva “Frontului Republican”, o înțelegere între Împreună și alianța stângii de desistare reciprocă pentru al doilea tur de scrutin în favoarea candidatului cel mai bine plasat pentru a face baraj candidaților RN.

Sistemul electoral pentru alegerea Adunării Naționale este majoritar uninominal cu două tururi, care prevede că un candidat e ales din primul tur dacă obține majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciun candidat nu obține această majoritate se califică în turul 2 candidații care obține un număr de voturi mai mare de 12,5% din numărul celor înscriși pe listele electorale sau dacă sunt mai puțini de doi, primii doi clasați.

Clasat în frunte în scrutinul din 2024 la primul tur, RN, partid condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella, a obținut doar 143 de mandate din cele 577 în Adunarea Națională, față de 193 pentru alianța stângii, 165 Împreună și 37 LR, rezultat al strategiei de Front Republican la care a făcut apel președintele Macron înaintea turului 2.