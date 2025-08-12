Partidul de extremă dreapta AfD poate prelua conducerea în Germania, conform unui nou sondaj de opinie

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid din țară, potrivit unui nou sondaj de opinie, publicat marți, conform Politico. Dacă ar avea loc acum alegeri naționale, 26% dintre germani ar vota pentru AfD, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Forsa pentru Cercetări Sociale și Analize Statistice. Acest rezultat plasează partidul de extremă dreapta înaintea blocului conservator mainstream al cancelarului german Friedrich Merz, care a coborât pe locul al doilea, cu 24% din voturi în sondaj.

Având în vedere că partidul de extremă dreapta Rassemblement National conduce deja în mod clar în Franța, sondajul german senzațional va alimenta probabil neliniștea liderilor mainstream din întreaga Europă. Partidele populiste de dreapta au obținut rezultate bune în alegerile din ultimii ani, de la Polonia la România și de la Portugalia la Olanda.

În Marea Britanie, partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, se află, de asemenea, în fruntea sondajelor, pe fondul nemulțumirii generale a opiniei publice față de guvernul laburist al prim-ministrului Keir Starmer.

Deși sondajul Politico arată că democrații creștini conservatori din Germania mențin un ușor avantaj față de AfD în agregarea sondajelor electorale, partidul de extremă dreapta a urcat în sondaje după ce a obținut aproape 21% din voturi la alegerile federale din februarie, cel mai bun rezultat din istoria sa. AfD este acum cel mai mare partid de opoziție din Bundestagul german.

AfD a fost fondat inițial ca partid cu o singură temă, în urmă cu mai bine de un deceniu, de un grup de profesori de economie care, în mijlocul crizei datoriilor din Europa, s-au opus euro și ajutorului financiar pentru țările îndatorate. În primii ani, partidul a obținut în mod regulat rezultate de o singură cifră la alegerile federale și statale.

Condus în prezent de Alice Weidel, o fostă economistă cu poziții radicale declarate, AfD promovează în prezent o linie dură împotriva imigranților și poziții populiste de dreapta. Unii politicieni din mainstream susțin că partidul este atât de extremist încât ar trebui interzis în temeiul prevederilor Constituției germane menite să împiedice repetarea trecutului nazist al țării.

Sondajul Forsa a indicat, de asemenea, că, pe măsură ce Merz se concentrează pe probleme de politică externă, precum războiul din Ucraina și relația Europei cu SUA sub președinția lui Donald Trump, el se confruntă cu probleme politice din ce în ce mai mari pe plan intern. Majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de mandatul lui Merz, 67% dintre ei declarând că nu sunt „mulțumiți” de performanța sa după 100 de zile de mandat, potrivit sondajului. Următoarele alegeri federale din Germania vor avea loc în 2029.