Parlamentul Albaniei a votat pentru ridicarea imunităţii fostului premier Sali Berisha / Deputații opoziției au aprins fumigene și au răsturnat scaunele pentru a boicota votul

Parlamentul Albaniei a votat joi, într-o atmosferă tensionată, pentru ridicarea imunităţii fostului premier Sali Berisha, ceea ce deschide calea către o eventuală arestare a acestuia în cadrul unei anchete pentru corupţie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cei 75 de deputaţi ai majorităţii socialiste dintre cei 140 de membri ai Adunării au votat în favoarea ridicării imunităţii acestui veteran al politicii albaneze, în prezent lider al opoziţiei de dreapta.

Deputaţii opoziţiei, care au boicotat votul, au încercat să împiedice procedura de vot aprinzând fumigene şi răsturnând scaune în sală. În acest timp, câteva sute de susţinători ai lui Sali Berisha s-au strâns în faţa clădirii parlamentului de la Tirana, fără a se înregistra vreun incident major.

Albania 🇦🇱 is preparing for fast track accession to European Union 🇪🇺 by delivering former PM Sali Berisha to the sword ⚔️

This is the Albania 🇦🇱 Sanader moment https://t.co/9XJqwYHq0U

