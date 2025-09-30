Parlamentul a adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică”

Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite, marţi, în şedinţă comună, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, au adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” prin care îşi reafirmă angajamentul de a adopta legislaţie şi politici publice menite să prevină şi să combată astfel de acte, să protejeze victimele şi să tragă la răspundere agresorii, transmite Agerpres.

Declaraţia, care a fost prezentată în plen de deputatul PNL Alina Gorghiu, a întrunit 320 de voturi „pentru” şi cinci abţineri.

„Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violenţă domestică – fizică, psihologică, economică sau sexuală – şi reafirmă că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. Parlamentul îşi exprimă solidaritatea cu victimele violenţei domestice, în special cu femeile şi copiii, şi susţine nevoia de protecţie imediată şi eficientă pentru acestea. Parlamentul face apel la Guvern şi autorităţile publice să intensifice măsurile de prevenire, intervenţie şi sancţionare a actelor de violenţă domestică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice şi juridice”, se arată în documentul adoptat.

Legislativul evidenţiază că „sprijină dezvoltarea programelor educaţionale şi de conştientizare în şcoli, comunităţi şi mass-media, menite să transmită mesajul clar că violenţa nu este acceptabilă şi că respectul şi egalitatea sunt valori fundamentale ale societăţii”.

„Este inacceptabil ceea ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi în România, unde violenţa domestică nu este doar un titlu spectaculos, ci o realitate persistentă, trăită zi de zi de mii de femei şi copii. Parlamentul României îşi reafirmă angajamentul de a adopta legislaţie şi politici publice menite să prevină şi să combată violenţa domestică, să protejeze victimele şi să tragă la răspundere agresorii”, se mai arată în Declaraţie.

Potrivit documentului, Parlamentul solicită instituţiilor competente – preşedintelui României, Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Poliţiei Române, Ministerului Public şi instanţelor judecătoreşti – să asigure aplicarea fermă şi consecventă a legislaţiei privind combaterea violenţei domestice, protejarea victimelor şi sancţionarea agresorilor.

Parlamentul sprijină funcţionarea eficientă şi promovarea numărului unic naţional de urgenţă 0800.500.333, destinat victimelor violenţei domestice.

De asemenea, Legislativul recunoaşte rolul esenţial al organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi îşi exprimă susţinerea deplină pentru activitatea acestora, încurajând dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile statului şi societatea civilă, pe baza dialogului şi colaborării, pentru a asigura sprijin real şi eficient victimelor.

„Parlamentul României îşi asumă, totodată, angajamentul de a identifica împreună cu experţii şi organizaţiile neguvernamentale cele mai bune soluţii pentru ca fenomenul femicidului să fie înţeles, monitorizat şi combătut eficient, astfel încât numărul femeilor ucise pentru simplul fapt că sunt femei să scadă semnificativ. Prin prezenta Declaraţie, Parlamentul României lansează mesajul naţional ‘România fără violenţă domestică’ şi invită societatea civilă, mediul academic, organizaţiile profesionale şi cetăţenii să se alăture acestui demers pentru o ţară în care fiecare persoană este protejată, respectată şi liberă de frică”, se mai evidenţiază în Declaraţia adoptată de Parlament.