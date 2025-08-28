Părinții unui copil de 8 luni din Covasna, condamnați la peste 20 de ani de închisoare / Bebelușul a fost ucis în bătaie de către bărbat / Sentința nu e definitivă

Tribunalul Covasna a pronunțat miercuri, 27 august 2025, sentința în cazul unui bebeluș de 8 luni ucis la începutul acestui an, în localitatea Herculian, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

Cei doi inculpați – mama copilului și concubinul acesteia – au fost găsiți vinovați și au primit pedepse grele cu executare.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, bărbatul K.Ș.O., în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru violență în familie sub forma omorului calificat și la 4 ani și 3 luni pentru rele tratamente aplicate minorului. În urma contopirii pedepselor, acesta va executa 23 de ani și 5 luni de închisoare, în regim de detenție. Instanța a dispus și interzicerea unor drepturi civile, precum și menținerea arestului preventiv, din care s-a dedus perioada deja executată.

Concubina sa, C.E., mama copilului, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnată la 23 de ani pentru violență în familie sub forma omorului calificat și la 4 ani și 3 luni pentru complicitate la rele tratamente aplicate minorului. Pedepsele au fost contopite, astfel că femeia va executa 24 de ani și 5 luni de închisoare. Și în cazul acesteia s-au aplicat pedepse complementare și accesorii, fiind menținută arestarea preventivă.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 4–7 februarie 2025 copilul a fost agresat în mai multe rânduri de către concubinul mamei, fiind lovit cu pumnii și palmele în zona capului și chiar apăsat pe piept în scopul sufocării. Loviturile repetate au provocat multiple echimoze și un traumatism cranio-cerebral grav, soldat cu fractură de craniu, hemoragie și leziuni cerebrale fatale. Minorul a decedat pe 8 februarie 2025.

De asemenea, s-a reținut că mama copilului a asistat pasiv la aceste agresiuni, nu a anunțat autoritățile și nu a solicitat îngrijiri medicale, contribuind astfel la agravarea situației și întărind hotărârea concubinului de a continua actele de violență. În plus, procurorii au reținut circumstanțial că femeia și-ar fi neglijat și ceilalți copii minori, față de care au fost instituite măsuri de protecție specială.

Sentința Tribunalului Covasna nu este definitivă.