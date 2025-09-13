Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la Hollywood, de a nu colabora cu instituții de film israeliene pe care le consideră complice la abuzurile comise de Israel împotriva palestinienilor, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Paramount a devenit primul mare studio care reacționează la angajamentul publicat luni.

Unele organizații s-au confruntat cu apeluri la boicoturi și proteste din cauza legăturilor lor cu guvernul israelian, în contextul în care criza umanitară din Gaza, cauzată de ofensiva militară a Israelului, se agravează, iar imaginile cu palestinieni înfometați, inclusiv copii, stârnesc indignare la nivel global.

„Nu suntem de acord cu eforturile recente de a boicota cineaștii israelieni. Reducerea la tăcere a unor artiști creativi individuali pe baza naționalității lor nu promovează o mai bună înțelegere și nici nu avansează cauza păcii”, a transmis Paramount. „Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare – nu de mai puțină.”

Angajamentul publicat la începutul acestei săptămâni preciza că nu îi îndeamnă pe oameni să înceteze să colaboreze cu indivizi israelieni, ci „apelul este ca lucrătorii din cinematografie să refuze să colaboreze cu instituțiile israeliene complice la abuzurile asupra drepturilor omului comise de Israel.”

Instituțiile de film israeliene s-ar fi angajat în „spălarea imaginii sau justificarea” abuzurilor împotriva palestinienilor, se menționa în text, făcându-se o paralelă cu modul în care artiștii semnaseră un angajament similar în trecut împotriva Africii de Sud din perioada apartheidului.

Semnatarii includ actorii Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Javier Bardem și Cynthia Nixon, printre alții.

Ofensiva Israelului asupra Gazei, începută în octombrie 2023, a ucis zeci de mii de oameni, a deplasat intern întreaga populație a enclavei și a declanșat o criză de foamete. Numeroși experți în drepturile omului și cercetători apreciază că aceasta echivalează cu genocid.

Israel își prezintă acțiunile drept autoapărare, după atacul din octombrie 2023 al militanților palestinieni Hamas, în urma căruia au fost uciși 1.200 de oameni și peste 250 au fost luați ostatici.