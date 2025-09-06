Papa Leon pregătește canonizarea, duminică, 7 septembrie, a primului adolescent, numit de fani „Influencerul lui Dumnezeu”

Carlo Acutis, care a murit în 2006 și a construit site-uri web pentru a răspândi mesajul catolic, va deveni primul sfânt milenial, transmite The Guardian.

Ceremoniile vor avea loc la Vatican duminică, 7 septembrie.

Într-un seif transparent sculptat în peretele din spatele altarului unei capele din nordul Romei se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Printre acestea se numără o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearșaful folosit pentru a-l acoperi după moarte. Șuvițe din părul său sunt expuse în alte biserici din capitala italiană și dincolo de aceasta.

Acutis, italianul născut la Londra, care duminică va deveni primul sfânt milenial al bisericii catolice, a creat site-uri web pentru a răspândi învățătura catolică, câștigându-i porecla de „Influencerul lui Dumnezeu” după moartea sa, la vârsta de 15 ani, din cauza leucemiei.

Altare precum acesta fac parte dintr-un ritual antic acordat celor mai înalți morți ai bisericii și le vor oferi credincioșilor amintiri tangibile ale vieții sale. Deși minuscule sunt relicvele de la Sant’Angela Merici, Danilo Spagnoletti, preotul paroh, crede că acestea ajută la insuflarea curajului pelerinilor.

„Rugăciunea aproape de rămășițele unui sfânt îi ajută pe aceștia să înfrunte dificultățile din viață”, a spus el. „În special, acest sfânt, care a avut o viață scurtă, dar a fost mult mai avansat în multe privințe, este o sursă de inspirație pentru tineri.”

Acutis, care a murit în 2006, va fi canonizat de Papa Leon alături de Pier Giorgio Frassati, un alt tânăr activist catolic care a murit acum un secol. Se așteaptă ca evenimentul să aducă mii de oameni la Roma.

Biserica clasifică moaștele sfinților săi în clasa întâi, a doua și a treia. Cele de la Sant’Angela Merici se încadrează în ultimele două, iar deși obiectele atrag un flux constant de pelerini, moaștele de clasa întâi – corpul unui sfânt și părțile sale – sunt cele care atrag mulțimile.

În ultimul an, peste 1 milion de oameni s-au adunat în orașul Assisi din centrul Italiei, unde trupul lui Acutis – acoperit într-o matriță de ceară cu chipul său și îmbrăcat în treningul albastru, blugi și pantofi sport – este expus în spatele unei vitrine cu panouri de sticlă în biserica Santa Maria Maggiore. Inima sa se află într-un sicriu de aur în catedrala San Rufino din oraș, în timp ce bucăți de țesut din pericardul său – membrana care înconjoară inima – au făcut înconjurul lumii în perioada premergătoare canonizării sale.

Mama sa, Antonia Salzano, a călătorit și ea în întreaga lume, ținând discursuri comunităților catolice despre viața fiului ei, aducând în dar șuvițe din părul fiului ei.

Moaștele au fost donate de familia sa, deși odată ce va fi canonizat, acestea vor deveni posesia Vaticanului.

Acutis s-a născut la Londra, unde tatăl său lucra în domeniul asigurărilor, înainte ca familia să se mute la Milano când el avea patru luni.

Familia nu era neapărat religioasă, a declarat Salzano pentru The Guardian, dar fiul ei a demonstrat o profundă devoțiune față de credința catolică încă de la o vârstă fragedă.

„Mergea la liturghie și rostea mătănii în fiecare zi”, a spus ea, adăugând că era un copil care „nu putea fi indiferent la durere”. „Locuiam în centrul orașului Milano, într-o clădire înconjurată de cerșetori. Voia să-i ajute, să le vorbească, să le aducă mâncare și pături.”

Ea a adăugat că Acutis era, în rest, un copil obișnuit, care își petrecea timpul cu prietenii sau juca sporturi. Fiind un programator iscusit, reputația sa de copil genial a început să crească atunci când a creat site-uri web pentru organizații catolice, inclusiv unul care enumera miracole. Îi plăcea să se joace și pe PlayStation-ul său, deși limita utilizarea acestuia la o oră pe săptămână. „Carlo era un pasionat de internet, dar avea cumpătarea de a folosi tehnologia pentru bine și nu era exploatat de ea”, a spus mama sa.

Mișcarea care se dezvoltase în jurul lui Acutis a fost evidentă din ziua în care a murit, deoarece oamenii grav bolnavi au început să se roage la el pentru vindecare. La înmormântarea sa au participat o mulțime de oameni pe care îi ajutase, printre care imigranți și copii hărțuiți.

Mama sa susține că în perioada înmormântării sale a început să facă minuni, iar anul trecut, regretatul Papă Francisc i-a atribuit lui Acutis două. Prima, a declarat Vaticanul, a implicat recuperarea unui băiat din Brazilia de o boală congenitală rară care îi afecta pancreasul; a doua a fost vindecarea unui student din Florența cu hemoragie cerebrală după ce a suferit un traumatism cranian și a cărui mamă se rugase la mormântul lui Acutis din Assisi.

Viteza cu care Acutis a fost canonizat, mai ales în comparație cu Frassati, face parte din încercarea bisericii de a atrage mai mulți tineri la credință.

