Pană de curent la Berlin: 20.000 de locuinţe încă fără electricitate
Circa 20.000 de locuinţe din sud-estul Berlinului erau în continuare fără electricitate miercuri dimineaţă, în urma unei ample pene de curent survenite în cursul nopţii precedente, a indicat operatorul local de reţea Stromnetz Berlin, transmite dpa, preluată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Curentul electric este restabilit treptat în urma întreruperii despre care se crede că a fost determinată de un incendiu provocat intenţionat la cabluri de înaltă tensiune. Iniţial, aproximativ 50.000 de locuinţe au fost afectate.
Stromnetz Berlin i-a îndemnat pe locuitorii a căror electricitate a revenit să limiteze consumul pentru a ajuta la stabilizarea reţelei şi a le permite tehnicienilor să reconecteze alte gospodării.
Restabilirea completă ar putea să nu fie posibilă mai devreme de joi, a adăugat operatorul.
Pana de curent a perturbat şi serviciile de urgenţă în unele zone, făcând temporar inaccesibil numerele de urgenţă ale poliţiei şi pompierilor, 110 şi 112.
Numeroase şcoli din zona afectată erau închise miercuri.
Incendiul a survenit în cursul nopţii de luni spre marţi în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat mai devreme o purtătoare de cuvânt a poliţiei berlineze. Într-o scrisoare publicată pe platforma online de extremă stânga Indymedia, un grup care se declară antimilitarist şi anarhist afirmă că a vizat complexul tehnologic Adlershof, unde au sediul numeroase centre tehnologice şi câteva departamente ale Universităţii Humboldt.
Poliţia a menţionat că verifică autenticitatea scrisorii.
Pe aceeaşi platformă a fost revendicat în august un incendiu de origine criminală împotriva căilor ferate germane.
Poliţia verifică de asemenea o posibilă legătură cu planurile companiei americane Tesla de a construi un centru de dezvoltare în zonă, care au declanşat deja proteste extinse, însă deocamdată nu există indicii concrete.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie: Prosumatorii au salvat România de la blackout / Într-o Românie însorită, la orele prânzului, prosumatorii injectează în reţele energie cât Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.