Pană de curent la Berlin: 20.000 de locuinţe încă fără electricitate

Circa 20.000 de locuinţe din sud-estul Berlinului erau în continuare fără electricitate miercuri dimineaţă, în urma unei ample pene de curent survenite în cursul nopţii precedente, a indicat operatorul local de reţea Stromnetz Berlin, transmite dpa, preluată de Agerpres.

Curentul electric este restabilit treptat în urma întreruperii despre care se crede că a fost determinată de un incendiu provocat intenţionat la cabluri de înaltă tensiune. Iniţial, aproximativ 50.000 de locuinţe au fost afectate.

Stromnetz Berlin i-a îndemnat pe locuitorii a căror electricitate a revenit să limiteze consumul pentru a ajuta la stabilizarea reţelei şi a le permite tehnicienilor să reconecteze alte gospodării.

Restabilirea completă ar putea să nu fie posibilă mai devreme de joi, a adăugat operatorul.

Pana de curent a perturbat şi serviciile de urgenţă în unele zone, făcând temporar inaccesibil numerele de urgenţă ale poliţiei şi pompierilor, 110 şi 112.

Numeroase şcoli din zona afectată erau închise miercuri.

Incendiul a survenit în cursul nopţii de luni spre marţi în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat mai devreme o purtătoare de cuvânt a poliţiei berlineze. Într-o scrisoare publicată pe platforma online de extremă stânga Indymedia, un grup care se declară antimilitarist şi anarhist afirmă că a vizat complexul tehnologic Adlershof, unde au sediul numeroase centre tehnologice şi câteva departamente ale Universităţii Humboldt.

Poliţia a menţionat că verifică autenticitatea scrisorii.

Pe aceeaşi platformă a fost revendicat în august un incendiu de origine criminală împotriva căilor ferate germane.

Poliţia verifică de asemenea o posibilă legătură cu planurile companiei americane Tesla de a construi un centru de dezvoltare în zonă, care au declanşat deja proteste extinse, însă deocamdată nu există indicii concrete.