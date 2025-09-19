Pacientă de 100 de ani adusă la spital, în Iași, de fiica de 80 de ani / Medic: aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani

Medicii de la UPU Iași semnalează că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de ani. Aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani, potrivit medicilor, anunță Ziarul de Iași.

Un astfel de caz a fost înregistrat recent, când o femeie de 100 de ani s-a prezentat la UPU alături de fiica ei, în vârstă de 80 de ani. Pacienta suferise o căzătură din pat și, pe lângă problemele de sănătate specifice vârstei, cele două au considerat că este mai sigur să apeleze la serviciul de urgență.

„Femeia de 100 de ani s-a prezentat cu contuzii, dar nu a fost nevoie de intervenție chirurgicală, nu exista un traumatism sever. Probabil a amețit, însă nimic grav”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

„Exact când urma să o trimitem acasă, ne-am întrebat dacă există cineva mai tânăr care să aibă grijă de ea. Fiica a spus însă că se ocupă și că se vor descurca împreună”, a explicat dr. Cimpoeșu.