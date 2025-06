Ozempic și pofta neașteptată pentru parfumuri dulci: Ce trebuie să știi despre „mirosul Ozempic”

Medicamentele populare pentru slăbit, precum Ozempic, promit rezultate spectaculoase pentru cei care doresc să piardă în greutate – dar vin și cu unele efecte secundare neașteptate. Pe lângă greață, vărsături și disconfort gastric, unii utilizatori raportează o schimbare ciudată în percepția mirosurilor – un fenomen care a ajuns să fie numit, informal, „mirosul Ozempic”, relatează Fox News.

Mai exact, tot mai mulți oameni povestesc că, de când iau aceste medicamente, au devenit obsedați de parfumurile dulci, de tip „gourmand” adică cele care amintesc de vanilie, caramel, prăjituri sau bezele.

Pe platforme precum Reddit, utilizatorii împărtășesc experiențe similare. „Am început să iau semaglutidă în aprilie anul trecut, am slăbit 36 de kilograme și am descoperit o nouă apreciere pentru parfumuri”, a scris o persoană. Alt utilizator i-a răspuns: „Fix când am început injecțiile a apărut și obsesia mea pentru mirosuri…”

Cum e posibil așa ceva? Medicamentele din clasa GLP-1, cum sunt semaglutida (Ozempic) sau tirzepatida (Mounjaro), imită acțiunea unui hormon natural – GLP-1 – care reglează glicemia și creează senzația de sațietate. Dar acest hormon este produs și în zonele creierului responsabile cu gustul și mirosul, ceea ce i-a făcut pe specialiști să ia în considerare o posibilă legătură.

Dr. Marc Siegel, profesor de medicină la NYU Langone Health, spune că, deși nu a observat acest efect la pacienții săi, el nu este exclus: „Aceste medicamente încetinesc digestia, ceea ce poate duce la reflux gastric și eructații – toate acestea ar putea modifica gustul și, teoretic, și mirosul.”

Această schimbare subtilă în simțuri vine în contextul unei tendințe globale în parfumerie. Conform Forbes, parfumurile „gourmand”, cu mirosuri dulci de desert sunt din ce în ce mai căutate. Piața parfumurilor dulci este estimată să depășească 35 de miliarde de dolari până în 2025, iar căutările online pentru „parfum de caramel” sunt în creștere cu 42% doar în acest an.

Până acum, nu există studii științifice care să confirme direct o legătură cauzală între medicamentele GLP-1 și atracția față de parfumurile dulci. Dr. Siegel subliniază că este probabil vorba de un efect secundar rar, dar care merită investigat: „Avem nevoie de mai multă cercetare pentru a înțelege dacă și cum aceste medicamente modifică percepția asupra gustului și mirosului.”