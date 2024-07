Organizatorii festivalului Saga susțin că au plătit toți cântăreții / DJ Hardwell acuzase că nu și-a primit banii și a plecat de pe scenă în timpul prestației

Organizatorii SAGA Festival, desfășurat în week-end la Romaero Băneasa, susțin într-un comunicat că au plătit toți artiștii care au cântat la eveniment și au respins acuzațiile legate de neplata unor artiști drept ”nefondate”.

”În urma unor acuzații nefondate și speculații privind anularea unor concerte, echipa SAGA precizează că toți artiștii au fost plătiți conform înțelegerilor contractuale, toate condițiile financiare au fost respectate, iar echipa organizatoare a depus toate eforturile pentru a asigura prezența artiștilor pe scena festivalului”, arată comunicatul citat.

Reacția vine după ce DJ Hardwell i-a acuzat chiar de pe scenă pe organizatorii festivalului că nu a fost plătit pentru eveniment. Artistul s-a plâns și de probleme organizatorice, adresând injurii referitoare la problemele tehnice de care s-ar fi lovit.

Reporterii G4Media de la fața locului au relatat cum artistul a plecat în timpul prestației muzicale, pe motiv că organizarea a fost defectuoasă și că s-a lovit de multe probleme tehnice, astfel încât nu a mai putut continua concertul. Hardwell a spus și că SAGA este cel mai prost festival la care a participat.

În replică, organizatorii au scris pe Instagram că ”alte cinci scene au reușit să facă spectacol și tu nu”:

”Păi, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au avut șansa să facă spectacol în prima zi la SAGA și tu nu. Echipamentul a parcurs tot drumul tocmai din Țările de Jos, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar în acest moment. Am muncit din greu pentru a construi ediția din acest an a SAGA de dragul artiștilor și petrecăreților noștri. Am fi rezolvat orice problemă tehnică rapid și fără efort, dacă ne dădeai șansa și nu opreai performanța atât de repede. Am făcut tot ce am putut ca să îți acomodăm cererile, inclusiv în ceea ce privește înțelegerile la plată. Ne pare rău pentru fanii noștri (și ai tăi). Ar fi adorat să te vadă în sfârșit pe scenă la București. Trimitem doar iubire, și îți dorim numai bine”, au scris organizatorii pe Instagram.

Rita Ora, Armin van Buuren, Loreen, Dennis Lloyd, Raye sau James Hype au urcat pe scena principală a festivalului de lângă București.

Rapper-ița americană Nicki Minaj și-a anulat concertul cu doar trei ore înainte, invocând un presupus protest de care s-ar fi temut.