Care alegorice de la carnavalul florilor din Debreţin, la Oradea pentru Zilele Culturii Maghiare

Patru care alegorice sosite din Debreţin, de la celebrul Carnaval al florilor, pot fi admirate în Piaţa Unirii din Oradea, în cadrul Zilelor Culturii Maghiare, apoi şi în alte câteva localităţi, înainte de a ieşi din ţară pentru a se reîntoarce în Ungaria, transmite Agerpres.

Fiecare car transmite o temă aparte, îmbinând elemente simbolice, artistice şi mitologice, fiind o adevărată călătorie vizuală prin istorie, mitologie şi artă.

Carul comun al oraşelor înfrăţite Oradea şi Debreţin se numeşte „Oglinda noastră către lume: tradiţie şi reînnoire” şi este dedicat spiritului şi esteticii stilului Art Nouveau.

„Cu Debreţinul este o colaborare de 25 de ani în ce priveşte carele alegorice, deja a devenit un lucru obişnuit, o tradiţie, mai puţin în pandemie, dar de fiecare dată am avut un car comun. Este un eveniment foarte apreciat şi de orădeni. Asemenea manifestări, derulate simultan între cele două oraşe înfrăţite, au menirea de a ne apropia şi mai mult”, a declarat joi, pentru AGERPRES, organizatorul Zatyko Gyula.

Carul „Sfânta Coroană” evocă simbolistica regală şi religioasă a celei mai preţioase relicve a naţiunii maghiare, alături de globul crucifer şi sceptrul regal. „Un punct sigur în ciclul vieţii”, cum se numeşte carul Poştei Maghiare, reprezintă anotimpurile printr-o scenă mitologică animată de zeul Helios. Iar carul „De la Soare la Lună” este o compoziţie artistică ce ilustrează ritmul etern al naturii prin jocul elementelor foc, pământ, aer şi lumină.

Cele patru care alegorice fac parte din grupul celor 12 creaţii spectaculoase care au alcătuit pe 20 august, zi naţională a Ungariei, o caravană fastuoasă, cu muzică şi dansatori din 14 ţări, pe un traseu de aproape patru ore, în oraşul Debreţin. În acest an, Carnavalul florilor a ajuns la 59 de ani de existenţă.

Potrivit lui Zatyko Gyula, prezent miercuri la parada carelor din Debreţin, şi-au dat concursul peste 2.000 de participanţi din Ungaria şi din străinătate, dansatori din întreaga lume, din ţări precum Japonia, Columbia sau Italia, reprezentând în total 14 naţiuni.

Autorităţile din oraşul vecin au pregătit, pentru ziua naţională, un festival de-o săptămână, cu program special, cu peste 100 de evenimente şi 500 de activităţi, în perioada 15-21 august. Printre acestea: Festivalul pentru copii Galiba, Grădina de bere cehă, „Dansează oraşul” şi numeroase alte evenimente culturale, pentru toate vârstele, majoritatea gratuite.

Cele patru care alegorice se află joi în Piaţa Unirii din Oradea, până la ora 18.30, după care, potrivit deputatului UDMR Szabo Odon, carele florale vor ajunge în Paleu, pentru înnoptare. Ulterior, în cursul zilei de vineri, vor fi transportate prin tractare la Cetariu, Sâniob, Mişca, Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai şi vor ieşi din ţară prin Şimian.

„În fiecare localitate carele vor staţiona în jur 15-20 de minute, acompaniate de un scurt program artistic, excepţie la Marghita, unde vor putea fi văzute timp de două ore. Ca în fiecare an, carele alegorice vor fi transportate în siguranţă, cu echipaje de poliţie. Viteza lor de deplasare între localităţi este cuprinsă între 30 şi 50 de kilometri la oră, pentru că sunt trase, nu merg pe motor propriu, deşi sunt dotate cu unul, dar sunt trase de maşini. Am dorit astfel să facem o bucurie şi pentru locuitorii din judeţ”, a declarat joi, pentru AGERPRES, Szabo Odon.

Zilele Culturii Maghiare a inclus miercuri seară, în Piaţa Ferdinand, evenimentul tradiţional de sfinţire a pâinii noi. Un sobor format din trei preoţi (un reformat, un romano-catolic şi unul unitarian) a sfinţit o sută de pâini, făcute din grâul recoltat în acest an. După sfinţire, pâinea a fost feliată şi împărţită publicului.

Cei peste o sută de orădeni prezenţi s-au bucurat şi un spectacol de dansuri populare maghiare, prezentat de ansamblul „Szarkalab”, din Biharkerresztes (Ungaria).

Programul zilei de joi mai cuprinde, la ora 16:00, gimnastică acrobatică, prezentată de Sunshine Dance (Oradea), spectacole cu Diamond Fitness Se, din Debreţin, Şcoala de dans R&B Dance Hip Hop, Lesz DanceTanc es Sport Egyesulet 9. De la ora 19:00 la 20:00, Teatrul Szigligeti va prezenta spectacolul „Grădina Zânelor pe drumurile lui BartĂłk”, iar de la ora 21:00 este programat concertul renumitului violonist maghiar Maga Zoltan, în Piaţa Unirii.

Pe parcursul celor două zile, miercuri şi joi, în piaţa centrală din Oradea are loc Târgul Gusturilor şi Produselor din Valea Ierului. Producătorii agricoli şi artizanii oferă spre vânzare o gamă largă de fructe, legume, brânzeturi, vinuri, miere sau turtă dulce, precum şi obiecte de lemn, săpunuri, bijuterii handmade, haine, ceramică şi multe altele.

Zilele Culturii Maghiare Oradea 2025 sunt organizate de Visit Oradea şi Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociaţia Agricultorilor din Valea Ierului, Asociaţia Civică Maghiară, Asociaţia Sfântul Ladislau şi Teatrul Szigligeti Oradea.