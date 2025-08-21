G4Media.ro
Ambarcațiune cu 12 migranți din nordul Africii, găsită de o navă românescă…

sursa foto: Pexels

Ambarcațiune cu 12 migranți din nordul Africii, găsită de o navă românescă în sudul Sardiniei / Românii patrulau zona în cadrul unei acțiuni din programul european Frontex

12 persoane aflate la bordul unei barje care au fost salvate în largul coastelor Sant’Antioco, din sudul Sardiniei, după ce au fost interceptate de o navă română din cadrul programului european Frontex, anunță presa italiană. Toți migranții au fost transferați la mal și duși la un centru de cazare.

Zona a fost scena a numeroase naufragii în ultimele săptămâni. La sfârșitul lunii iulie, o altă ambarcațiune cu nouă persoane la bord a naufragiat în apropiere de coasta Sant’Antioco.

Corpul unui migrant a fost găsit în mare în zilele următoare, în timp ce pentru alte șapte persoane dispărute, speranțele de a le găsi în viață s-au stins.

Noua sosire arată cum ruta spre Sardinia continuă să fie parcursă în ciuda riscurilor și a rezultatelor tragice ale multor călătorii. În acest context, rolul Frontex și al autorităților locale rămâne crucial în asigurarea salvării și acomodării, scriu jurnaliștii italieni.


