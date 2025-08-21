Jumătate din locuitorii orașelor mari ale României trăiesc în zone cu risc termic ridicat. Fenomenul insulei de căldură urbană amplifică pericolele pentru sănătate / Soluțiile specialiștilor

Jumătate din locuitorii orașelor României cu peste 30.000 de locuitori trăiesc astăzi în zone unde riscul termic este ridicat sau foarte ridicat, iar în marile centre urbane din sud – precum București, Craiova și Galați – procentul populației expuse depășește chiar 50%. Creșterea accelerată a temperaturilor și intensificarea fenomenului de Insulă de Căldură Urbană (ICU) amplifică pericolele pentru sănătate, de la afecțiuni cardiovasculare la probleme renale și cerebrale, se arată în raportul „Starea Climei – România 2024” și studiul „Bucureștiul sub caniculă”, reunite într-un articol publicat de Infoclima.ro.

Diferențele de temperatură dintre orașe și zonele învecinate sunt de 2–3°C în mod obișnuit, dar pot ajunge la 6–8°C în perioadele caniculare, transformând spațiul urban într-un mediu tot mai ostil pentru populație. Prognozele arată că, până în 2040, valurile de căldură vor fi mai frecvente și mai intense, în special în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Soluții propuse

Pentru a diminua riscurile climatice și a proteja sănătatea populației, specialiștii menționează printre acțiunile concrete ce pot fi luate de administrațiile locale, care joacă un rol central: extinderea spațiilor verzi și crearea de coridoare verzi-albastre, ce trebuie să devină priorități pentru marile orașe, alături de modernizarea clădirilor pentru a crește eficiența energetică și a îmbunătăți confortul termic. Totodată, planurile de urbanism ar trebui adaptate la noile realități climatice, prin integrarea unor măsuri concrete de reducere a efectului de insulă de căldură urbană. Implementarea unor mecanisme financiare dedicate poate sprijini administrațiile locale în acest proces, iar colaborarea strânsă între autorități, mediul academic și comunități urbane este esențială, consideră ei, pentru schimbul de bune practici și stimularea inovației.

Cine sunt specialiștii consultați

Printre autorii analizei se numără Dr. Sorin Cheval, geograf și specialist în climatologie, cunoscut pentru studii privind impactul schimbărilor climatice asupra mediului urban. El coordonează mai multe proiecte internaționale de cercetare, precum CARMINE, CROSSEU și OptFor-EU, și predă cursuri de specialitate la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Dr. Cheval este, de asemenea, președintele Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE).

Alături de el, Drd. Vlăduț Fălcescu, doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și meteorolog în cadrul direcției de climatologie a Administrației Naționale de Meteorologie, contribuie cu cercetări axate pe adaptarea la efectele schimbărilor climatice, reziliența urbană și politicile climatice.