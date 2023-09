Organizatorii de concerte și evenimente culturale, scrisoare adresată Guvernului privind măsurile bugetare: Modificarea TVA-ului va avea consecințe grave asupra sectorului privat de evenimente

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale transmite miercuri o scrisoare deschisă, contestând masurile bugetare propuse de Guvernul Ciolacu, care vor afecta grav acest sector. Atât reprezentanții festivalului UNTOLD, cât și cei ai JAZZ IN THE PARK din Cluj Napoca, au transmis poziții publice acuzând Guvernul că nu s-a consultat cu organizatorii marilor evenimente din țară, înainte de a propune mărirea cotei de TVA de la 5% la 19% pentru acest sector, fapt ce va duce la suprataxarea biletelor de acces la evenimente.

„Guvernul Romaniei isi propune sa transforme participarea la evenimente intr-o activitate de lux. De ce spun asta? Fiindca din nou, guvernantii nostri, fară să se consulte cu sectorul cultural, fara sa inteleaga domeniul evenimentelor, se pregătesc sa aprobe o masura care să suprataxeze biletele. Si nu e vorba de faptul ca ne taxeaza pe noi ca si societati comerciale, ci e vorba ca vor taxa si mai mult participantii la evenimente prin cresterea cotei de TVA de la 5% la 19% la achizitia oricarui bilet. Ce inseamna asta? Inseamna ca pretul biletului va creste cu 15%, iar oamenii vor fi nevoiti sa suporte din buzunarul lor aceasta scumpire, deoarece TVA-ul este o taxa care se adauga si se colecteaza de catre organizator, platind-o mai departe la stat. Asta dupa ce oricum in prezent oamenii platesc pana la 27% taxe peste pretul biletului (TVA, taxa monumente, Crucea Rosie, colectare drepturi de autor etc).

Daca TVA-ul la bilete ajunge la 19 %, asta inseamna pentru cumparator un procent total de 42% adaugat la valoarea reala a biletului, 42% bani pe care Statul isi propune sa ii ia din buzunarul participantilor, pentru a putea participa la evenimente! Cu alte cuvinte, participarea la evenimente devine un obicei de lux pe care guvernantii considera ca trebuie sa-l suprataxeze. Fiindca taxe de aproape 50% cred ca mai exista doar la carburant, tutun, alcool. Si stau si ma intreb ce spera sa obtina Guvernul prin masura asta? Mai multi bani la bugetul de stat sigur nu vor veni, fiindca cu cat va fi mai scump biletul cu atat isi vor permite tot mai putini oameni sa mearga la evenimente. Si in prezent oamenii se plang ca biletele sunt scumpe, dar daca se adauga inca 15% cota de TVA! De asemenea, de la cine isi propune Guvernul sa colecteze TVA-ul crescut? De la acei cativa organizatori de evenimente care ne zbatem sa facem evenimente din bani privati, intr-o piata in care majoritatea evenimentelor sunt subventionate de catre Stat si Primarii?”, a transmis Adrian Chereji, directorul de Comunicare al UNTOLD și Neversea.

„Din câte știm, în această perioadă, Guvernul lucrează la o serie de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. Una dintre ele vizează creșterea cotei TVA pentru evenimente culturale de la 5% la 19%. Nu este deloc îmbucurător acest fapt deoarece se pot întâmpla două lucruri: fie organizatorii suportă această creștere din profitul lor, fie unii vor scumpi biletele. Indiferent de decizie, cineva va avea de suferit. Dacă această măsură intră în vigoare, e posibil să:

nu mai existe unele proiecte culturale dragi tuturor

ajungă exagerat de scumpe unele evenimente și proiecte culturale

scadă calitatea artistică a multor evenimente

Organizarea unui eveniment cultural, a unui festival în speță, nu este un proces simplu, cum poate se crede. Implică întotdeauna un risc asumat, alături de foarte multă muncă și investiții (nu doar în artiști, scene, echipă, ci în unele cazuri în infrastructura creată de la 0). Multe din festivalurile care vă sunt dragi e posibil să aibă o marjă de profit de 10-15%, dar asta doar dacă proiecțiile lor financiare se împlinesc (vând câte bilete au preconizat, atrag parteneri la valorile așteptate etc). De cele mai multe ori, însă, nu se întâmplă așa. Măsura propusă de Guvern nu este una benefică. O zicem din papucii unor organizatori pe care-i cunoașteți și despre care știți că au fost mereu sinceri. Această măsura nu va genera mai mulți bani pentru bugetul local, pentru că vor dispărea evenimente sau va scădea numărul de bilete vândute. Este un pas în spate pentru industria culturală și de evenimente. Care vine după un alt pas în spate – anii de pandemie”, au transmis și reprezentanții JAZZ IN THE PARK

Scrisoarea deschisă privind modificarea cotei TVA pentru evenimente culturale

Stimate domnule ministru Marcel Boloș,

Vestea cum că va crește cota TVA de la 5% la 19% pentru vânzarea de bilete la evenimente culturale a creat cea mai mare neliniștite din ultimii ani în rândul organizatorilor de evenimente și a organizațiilor de cultură. Singura perioadă percepută ca fiind mai rea decât cea de acum a fost în timpul pandemiei, perioadă în care am fost efectiv opriți în a ne desfășura activitatea.

În plus, conform ultimelor declarații apărute în presă, observăm cum încercați să faceți o separare între formatul de festival și formatul de eveniment cultural, încercând să taxați mai mult festivalurile decât restul evenimentelor. Considerăm că acest mod de abordare reprezintă o discriminare crasă la adresa festivalurilor.

Festivalul este un eveniment cultural în aceeași măsură ca un concert sau orice altă manifestare culturală, diferențiindu-se doar prin durată și formatul de desfășurare. Mai mult de atât, de multe ori festivalul servește ca un context bun de exprimare pentru artiști neconsacrați, care nu vând bilete în nume propriu, și poate fi o soluție bună pentru publicul care nu-și permite să meargă la mai multe concerte, dacă trebuie să plătească bilet la fiecare. De asemenea, numărul mare de festivaluri se explică și prin faptul că e mai ușor realizabilă această formă de organizare a unui eveniment dată fiind lipsa unei infrastructuri propice segmentului cultural pe care statul român ar fi trebuit să o faciliteze.

Mai trebuie spus că, dat fiind premiile internaționale pe care multe festivaluri din România le-au câștigat, aceste evenimente au contribuit substanțial la identitatea națională și la promovarea țării peste hotare.

Credeți că există o diferență între a organiza 30 de concerte pe rând, în 30 zile sau a le organiza comasat în 3 zile, încât acestea să aibă cote TVA diferite?

Vă solicităm să abordați festivalurile din aceeași perspectivă din care abordați alte evenimente culturale și să le acordați însemnătatea pe care o merită. În continuare, ne vom prezenta punctele de vedere într-un context general, incluzând festivalurile în rândul evenimentelor culturale, cum ar trebui să fie într-o lume normală.

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), în numele membrilor săi, vă prezintă șapte mari motive pentru care modificarea TVA-ului va avea consecințe grave asupra sectorului privat de evenimente.

Mărirea cotei TVA:

NU VA ADUCE MAI MULȚI BANI la bugetul de stat;

va genera scumpiri nesustenabile ale biletelor la evenimente;

va influența desființarea multor locuri de muncă, iar organizațiile mai mici vor dispărea;

va transforma industria de evenimente muzicale în cea mai taxată industrie din România;

autoritățile publice locale vor deveni concurenți principali ai organizatorilor privați;

va reduce impactul indirect pe care sectorul de evenimente îl are asupra economiei;

dovedește încă o dată neînțelegerea și dezinteresul pe care autoritățile publice le au față de sectorul cultural.

1. Nu vor veni mai mulți bani la bugetul de stat

Creșterea contribuțiilor venite din spectacole s-ar produce doar în cazul în care numărul de bilete vândute anual ar fi la fel de mare sau mai mare în anul următor. Însă nu acesta va fi efectul produs. Mărirea cotei TVA va genera scumpiri de bilete, implicit o scădere a consumului cultural, o scădere a capacităților organizatorilor de evenimente și o scădere a calității pieței culturale din România.

Nu uitați că piața de evenimente din România este în continuare în convalescență după anii de pandemie, perioadă în care nu am fost sprijiniți cu nicio măsură reală și concretă de către Guvern, timp în care comportamentul consumatorului s-a schimbat dramatic.

2. Scumpiri nesustenabile ale biletelor la evenimente

În acest scenariu, organizatorii vor fi puși în fața următoarelor decizii. Fie să:

mențină calitatea, dar să scumpească biletele, asumându-și o scădere în vânzări;

scadă calitatea, dar să mențină aceleași prețuri, lucru care va fi „taxat” de consumatorii de cultură;

să sacrifice parte din profit, lucru nesustenabil fiindcă, în general, evenimentele au o marjă de profit de 5-15%, asta în cazul în care se bifează toate proiecțiile financiare (se vând numărul de bilete anticipate, se identifică toți partenerii financiari vizați etc.).

Niciunul dintre scenariile de mai sus nu este benefic sau corect. Este nedrept și lipsit de inteligență ca un organizator să fie pus în fața deciziei de a-și face treaba fie deliberat mai prost, fie să piardă bani sau să-și strice relația cu comunitatea creată.

3. Pierderea unor locuri de muncă și a multor organizații mai mici

Adaptările la care vor fi forțate organizațiile din mediul cultural vor fi brutale. În căutarea eficientizării costurilor, multe organizații vor desființa posturi de muncă sau vor fi nevoiți să colaboreze cu mai puțini furnizori, iar organizatorii mici riscă să se desființeze cu totul.

4. Taxele din prezent ale unui eveniment / festival

Vă prezentăm un exemplu (ce-i drept, maximal) cu taxele care trebuie plătite din bilete de către un organizator, în cazul mării cotei TVA:

TVA – 19%

Timbru muzical – 5%

Patrimoniu (în cazul în care evenimentele au loc în locații de patrimoniu) – 2%

Crucea Roșie – 1%

Taxa locală – 2%

Taxe drepturi de autor și difuzări muzică – până la 12%

TOTAL: taxe până la 41%

La acestea se adaugă comisionul către platformele de ticketing, care este în medie de 5% și care da, deși nu este o taxă la stat, este necesară pentru un organizator întrucât este mult mai costisitor să-și facă propriul sistem de ticketing. De remarcat că, din banii încasați de platformele de ticketing, o parte tot la stat ajung sub forma impozitului pe venit/profit.

Putem concluziona că un organizator de evenimente poate ajunge să plătească chiar și 46% (aproape jumătate) din banii încasați pe bilete și îi rămâne puțin peste jumătate pentru cheltuieli de onorarii, organizare, administrative, și să facă și un profit, ori acest scenariu este efectiv absurd.

5. Autoritățile locale versus organizatorii privați

Se poate vedea cu ochiul liber că numărul de evenimente organizate din bani publici a crescut tot mai tare. Evenimente deghizate sub forma de zile de oraș sau acțiuni de dezvoltare de audiență, care sunt de fapt ambiții personale ale unor funcționari publici care nu au aceleași reguli cu organizatorii privați: nu au presiunea reușitei financiare, nu au presiunea mobilizării de resurse, nu au presiunea comercializării biletelor (multe sunt gratuite și cele care sunt pe bilete practică prețuri nejustificat de mici în comparație cu realitatea costurilor).

Deja contextul este greu, însă mărirea cotei TVA va face din primării și alte autorități locale cei mai potenți organizatori de evenimente din țară.

6. Impactul indirect asupra economiei locale pe care sectorul cultural îl are în prezent

Evenimentele și organizațiile culturale din România:

generează turism cultural, care contribuie economic prin sectorul HoReCa, în special;

generează bani direct pentru furnizorii de echipamente, HoReCa, logistică, tipărituri etc, care la rândul lor plătesc taxe la stat;

generează locuri de muncă, pentru care se plătesc taxe;

generează finanțări europene.

Asta doar din perspectivă economică. Dar aici mai există și valența diplomatică.

7. În continuare, în industria de evenimente nu există dialogul dorit între autoritățile publice și mediul privat

Măsura propusă, anume de mărire a cotei TVA, urmărește doar un impact pe termen scurt (în opinia noastră greșit anticipat și acesta) și nu ține cont pe termen lung de impactul pe care aceasta o va avea asupra pieței. Este o măsură brutală pentru mulți și a fost luată fără a ține cont de reprezentanții industriei de evenimente din țară.

Cultura nu poate fi privită doar ca pe o poșetă din care ies bani. Impactul culturii este mult mai valoros în dezvoltarea societății. Concertele, festivalurile, toate contextele culturale create cu pasiune de oamenii din spatele lor inspiră publicul, dau motive de mândrie locală, ajută societatea să se dezvolte.

Pe lângă toate acestea, sectorul cultural creează mii de locuri de muncă și „aruncă” bani în piață către mii de furnizori. Această presiune extra, cauzată de creșterea cotei TVA, va diminua acest impact pozitiv și impactul financiar negativ va fi mult mai mare decât prezumția Ministerului de Finanțe cum că vor veni mai mulți bani la bugetul de stat.

Sectorul cultural a fost sprijinit minim spre deloc în anii de pandemie și a supraviețuit mai mult din ambiția organizatorilor de a nu-și abandona domeniul. Acum, în loc să fie sprijinit sau măcar lăsat în pace, mai primește o lovitură dură tocmai din partea celor care ar trebui să îl apere și să îl ajute.

Citatul lui Churchill din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu privire la tăierea bugetului pentru cultură din Marea Britanie, este celebru pe tot mapamondul: „Și atunci pentru ce luptăm?”. Ei bine, noi, parte din reprezentanții sectorului cultural, vă adresăm o întrebare în același ton: Pentru ce facem toate aceste lucruri?

Domnule ministru Marcel Boloș, cu tot respectul, este foarte greu să scrii o scrisoare argumentativă și tehnică în apărarea domeniului cultural, în timp ce ne reprimăm sentimentele de neliniște și furie la modul cum suntem tratați în această țară. Dacă veți merge înainte cu această măsură, veți intra în istoria negativă a acestei țări cu privire la modul în care România percepe arta și cultura, unul din sectoarele economice care aduc un sentiment de speranță și bucurie consumatorilor lui, respectiv imagine pozitivă și respect din exterior.

Să nu uităm faptul că evenimentele culturale, de la concerte până la festivaluri, servesc în continuare la imaginea pozitivă a României peste hotare. Turismul cultural generat de acest sector are un impact direct în imaginea țării și unul indirect și asupra altor sectoare (HoReCa, afaceri locale etc.)

Pe termen lung, consecințele acestei măsuri vor fi:

multe organizații nu vor face față și se vor închide;

va scădea calitatea artistică a tuturor evenimentelor;

va scădea numărul de artiști consacrați internațional care vor concerta la noi;

vor spori fraudele;

va crește numărul de evenimente cu acces gratuit (care va destabiliza piața);

multe persoane își vor pierde locul de muncă;

anumite servicii (închirieri logistice etc.) se vor scumpi;

mulți artiști români vor dispărea din cauza oportunităților mai puține;

banii reveniți la stat vor fi mai puțini;

publicul va consuma mai puține evenimente, din rațiuni financiare.

Accesul la cultură este un drept constituțional, ori această mărire a cotei TVA nu face altceva decât să îngrădească accesul la cultură al multor cetățeni.

Vă rugăm insistent să reconsiderați măsura propusă și, de asemenea, solicităm o întâlnire oficială între reprezentanții AROC și reprezentanți ai Guvernului. Tot ce ne dorim este să ne expunem punctele de vedere, să ne facem înțeleși și să deschidem o poartă de colaborare cu autoritățile centrale ale statului. Industria noastră este importantă, dar neînțeleasă. Este cazul să schimbăm acest statut.

Cu deosebită considerație,

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale

Subscrisa AROC, Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, structură asociativă a organizatorilor de festivaluri și concerte din România, este formată din cei mai reprezentativi actori de pe piaţa românească (ARTmania – ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive, Asociația Fapte – Jazz in the Park, Asociația Festivalul de Film Transilvania – TIFF, BESTMUSIC Live, Comparty Events – diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle, Emagic Live – Awake Festival, Expirat, Nuit Sociale, Movement Team – Sports Festival, NEVERSEA, Centrul Cultural Plai – Plai Festival/JazzTM, Summer Well, The Institute, Showberry – Rocanotherworld/Classix Festival, UNTOLD UNIVERSE, Wise Factor – The Fresh)