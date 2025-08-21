G4Media.ro
Florenta Italia
Sursa: Pexels

Turiști atacați în Florența de o bandă româno-italiană de adolescenți mascați / Turiștii erau atacați cu spray cu piper și cioburi de sticlă

Înarmați cu spray cu piper și cioburi de sticlă, trei adolescenți au smuls un telefon mobil de la un cuplu de turiști francezi, în Florența. Ulterior, autoritățile au descoperit că aceștia au tâlhărit mai multe persoane pe străzile orașului, scrie Curierul Italiei care citează presa locală.

Datorită sistemului de supraveghere video, carabinierii i-au depistat și arestat pe presupușii autori: trei tineri de 16 ani, doi cetățeni italieni și un român.

Jaful a fost comis în seara zilei de 18 august, dar nu ar fi fost singurul semnat de cei trei adolescenți în ultimele 24 de ore. În acea seară, cei trei ar fi atacat doi turiști francezi cu spray cu piper. Apoi ar fi lovit una dintre victime cu cioburi de sticlă pentru a-i smulge un telefon mobil, înainte de a fugi.

Victimele au reclamat jaful la carabinieri. Cei trei minori au fost reperați de o mașină de patrulare prin intermediul camerelor sistemului de securitate video al orașului. După identificare, a fost declanșată percheziția: cei trei mai aveau în mâini un telefon mobil, care fusese luat de la turist cu puțin timp înainte, pătat cu sânge, și în capacul căruia se afla un document pe numele proprietarului, un cuțit, spray cu piper și 215 euro în numerar.

Conform anchetei, minorii ar putea fi autorii altor trei jafuri, comise tot pe străzile din centrul orașului în noaptea precedentă. Cei trei au fost arestați și, la ordinul procuraturii pentru minori, transferați la centrul de detenție pentru minori.

