Începe Turul Spaniei la ciclism: Transmisie tv și marii favoriți
Ediția cu numărul 90 din La Vuelta (Turul Spaniei la ciclism) va debuta pe 23 august, din Italia, de la Torino, și se va încheia pe 14 septembrie, la Madrid. În absența lui Tadej Pogacar, marele favorit la victoria finală este Jonas Vingegaard (Visma).
Echipă de vis pentru Visma în Turul Spaniei 2025 la ciclism
- Turul Spaniei la ciclism se va disputa între 23 august și 14 septembrie și va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 1. În total, peste 75 de ore de transmisii LIVE.
Pe lângă Vingegaard, aspiranți la tricoul roșu mai sunt, printre alții, Juan Ayuso și Joao Almeida (ambii de la UEA Team Emirates), Richard Carapaz și Felix Gall.
De știut despre Turul Spaniei la ciclism
- Dată de disputare: 23 august – 14 septembrie
- Etape: 21 (standard, precum în Il Giro și Le Tour), cu două zile de pauză.
- Distanță totală de parcurs: 3,151 de km
- Diferență de nivel: 54.488 metri
- Traseu internațional: Italia – Franța – Andorra – Spania
- Se va pleca din Italia, de la Torino, iar apoi se va trece prin Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese, Ceres și Susa (toate din Italia).
- În etapa a patra rutierii vor ajunge la Voiron, în Franța.
- De-abia în etapa a cincea se va ajunge în Spania, cu ocazia contratimpului de la Figueres.
- Cicliștii vor merge și prin Andorra (Olot, Pal și Andorra la Vella), iar apoi se va reveni în Spania (Cerler).
- Etape care pot fi decisive: L’Angliru, Bola del Mundo, Cerler, Farrapona.
- Cea mai lungă etapă: a 13-a (202 km, cu final pe legendarul L’Angliru)
- Cea mai scurtă etapă: a 5-a (~20 km, contratimp pe echipe)
- Ultima etapă va avea loc în data de 14 septembrie, între Valdeolmos-Alalpardo și Madrid.
UCI WorldTeams la Turul Spaniei 2025
Alpecin–Deceuninck
Arkéa–B&B Hotels
Cofidis
Decathlon–AG2R La Mondiale
EF Education–EasyPost
Groupama–FDJ
Ineos Grenadiers
Intermarché–Wanty
Lidl–Trek
Movistar Team
Red Bull–Bora–Hansgrohe
Soudal–Quick-Step
Team Bahrain Victorious
Team Jayco–AlUla
Team Picnic–PostNL
UAE Team Emirates XRG
Visma–Lease a Bike
XDS Astana Team
Burgos Burpellet BH
Caja Rural–Seguros RGA
Israel–Premier Tech
Lotto
Q36.5 Pro Cycling Team.
𝐆𝐔𝐈́𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐓𝐀 𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟓 ❤️
Fechas, perfiles, recorrido, etapas, favoritos y todo lo que debes saber de la 80ª edición de la ronda española, que arranca este sábado 23 de agosto.
Por @edgarsaiz10. #LaVuelta25https://t.co/ZAKAnEBzfv
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 21, 2025
#LaVuelta25 | Inaugurada la oficina permanente de La Vuelta en Turín, en la vigilia de la presentación de equipos que se vivirá el jueves en la Piazzetta Reale.https://t.co/KgXap7Y7Gq
— Ciclo 21 (@ciclo21) August 21, 2025
🚴♂️El hito que La Vuelta cumple en 2025 y con el que iguala al Tour de Francia y al Giro de Italia
🧐Por primera vez en su historia, La Vuelta contará con diversas etapas en cuatro países distintos: Italia, Francia, Andorra y España
✍️ @alonsogomez___ https://t.co/XYSZO6VN38
— AS Ciclismo (@As_Ciclismo) August 21, 2025
