Începe Turul Spaniei la ciclism: Transmisie tv și marii favoriți

Ediția cu numărul 90 din La Vuelta (Turul Spaniei la ciclism) va debuta pe 23 august, din Italia, de la Torino, și se va încheia pe 14 septembrie, la Madrid. În absența lui Tadej Pogacar, marele favorit la victoria finală este Jonas Vingegaard (Visma).

Echipă de vis pentru Visma în Turul Spaniei 2025 la ciclism

Turul Spaniei la ciclism se va disputa între 23 august și 14 septembrie și va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 1. În total, peste 75 de ore de transmisii LIVE.

Pe lângă Vingegaard, aspiranți la tricoul roșu mai sunt, printre alții, Juan Ayuso și Joao Almeida (ambii de la UEA Team Emirates), Richard Carapaz și Felix Gall.

De știut despre Turul Spaniei la ciclism

Dată de disputare: 23 august – 14 septembrie

Etape: 21 (standard, precum în Il Giro și Le Tour), cu două zile de pauză.

Distanță totală de parcurs: 3,151 de km

Diferență de nivel: 54.488 metri

Traseu internațional: Italia – Franța – Andorra – Spania

Se va pleca din Italia, de la Torino, iar apoi se va trece prin Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese, Ceres și Susa (toate din Italia).

În etapa a patra rutierii vor ajunge la Voiron, în Franța.

De-abia în etapa a cincea se va ajunge în Spania, cu ocazia contratimpului de la Figueres.

Cicliștii vor merge și prin Andorra (Olot, Pal și Andorra la Vella), iar apoi se va reveni în Spania (Cerler).

Etape care pot fi decisive: L’Angliru, Bola del Mundo, Cerler, Farrapona.

Cea mai lungă etapă: a 13-a (202 km, cu final pe legendarul L’Angliru)

Cea mai scurtă etapă: a 5-a (~20 km, contratimp pe echipe)

Ultima etapă va avea loc în data de 14 septembrie, între Valdeolmos-Alalpardo și Madrid.

UCI WorldTeams la Turul Spaniei 2025

Alpecin–Deceuninck

Arkéa–B&B Hotels

Cofidis

Decathlon–AG2R La Mondiale

EF Education–EasyPost

Groupama–FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarché–Wanty

Lidl–Trek

Movistar Team

Red Bull–Bora–Hansgrohe

Soudal–Quick-Step

Team Bahrain Victorious

Team Jayco–AlUla

Team Picnic–PostNL

UAE Team Emirates XRG

Visma–Lease a Bike

XDS Astana Team

UCI ProTeams care vor lua parte la Turul Spaniei 2025

Burgos Burpellet BH

Caja Rural–Seguros RGA

Israel–Premier Tech

Lotto

Q36.5 Pro Cycling Team.

