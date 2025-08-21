G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Începe Turul Spaniei la ciclism: Transmisie tv și marii favoriți

Jonas Vingegaard turul frantei UCI Visma-Lease a Bike
Jonas Vingegaard / Sursa foto: DAVID PINTENS / Belga Press / Profimedia

Începe Turul Spaniei la ciclism: Transmisie tv și marii favoriți

Sportz21 Aug 0 comentarii

Ediția cu numărul 90 din La Vuelta (Turul Spaniei la ciclism) va debuta pe 23 august, din Italia, de la Torino, și se va încheia pe 14 septembrie, la Madrid. În absența lui Tadej Pogacar, marele favorit la victoria finală este Jonas Vingegaard (Visma).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Echipă de vis pentru Visma în Turul Spaniei 2025 la ciclism

  • Turul Spaniei la ciclism se va disputa între 23 august și 14 septembrie și va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 1. În total, peste 75 de ore de transmisii LIVE.

Pe lângă Vingegaard, aspiranți la tricoul roșu mai sunt, printre alții, Juan Ayuso și Joao Almeida (ambii de la UEA Team Emirates), Richard Carapaz și Felix Gall.

De știut despre Turul Spaniei la ciclism

  • Dată de disputare: 23 august – 14 septembrie
  • Etape: 21 (standard, precum în Il Giro și Le Tour), cu două zile de pauză.
  • Distanță totală de parcurs: 3,151 de km
  • Diferență de nivel: 54.488 metri
  • Traseu internațional: Italia – Franța – Andorra – Spania
  • Se va pleca din Italia, de la Torino, iar apoi se va trece prin Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese, Ceres și Susa (toate din Italia).
  • În etapa a patra rutierii vor ajunge la Voiron, în Franța.
  • De-abia în etapa a cincea se va ajunge în Spania, cu ocazia contratimpului de la Figueres.
  • Cicliștii vor merge și prin Andorra (Olot, Pal și Andorra la Vella), iar apoi se va reveni în Spania (Cerler).
  • Etape care pot fi decisive: L’Angliru, Bola del Mundo, Cerler, Farrapona.
  • Cea mai lungă etapă: a 13-a (202 km, cu final pe legendarul L’Angliru)
  • Cea mai scurtă etapă: a 5-a (~20 km, contratimp pe echipe)
  • Ultima etapă va avea loc în data de 14 septembrie, între Valdeolmos-Alalpardo și Madrid.

UCI WorldTeams la Turul Spaniei 2025

Alpecin–Deceuninck
Arkéa–B&B Hotels
Cofidis
Decathlon–AG2R La Mondiale
EF Education–EasyPost
Groupama–FDJ
Ineos Grenadiers
Intermarché–Wanty
Lidl–Trek
Movistar Team
Red Bull–Bora–Hansgrohe
Soudal–Quick-Step
Team Bahrain Victorious
Team Jayco–AlUla
Team Picnic–PostNL
UAE Team Emirates XRG
Visma–Lease a Bike
XDS Astana Team

UCI ProTeams care vor lua parte la Turul Spaniei 2025

Burgos Burpellet BH
Caja Rural–Seguros RGA
Israel–Premier Tech
Lotto
Q36.5 Pro Cycling Team.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.