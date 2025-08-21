Directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării: Apa devine o monedă şi va fi tot mai scumpă, pe fondul schimbărilor climatice

Directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Iulian Nichersu, declară că impactul schimbărilor climatice este în creştere şi atrage atenţia asupra faptului că apa devine o monedă şi că va fi tot mai scumpă, transmite Agerpres.

El a amintit că studiile efectuate de specialiştii Comisiei Europene a Dunării, organism internaţional înfiinţat în anul 1856, în contextul amenajării canalului maritim Sulina, au avut la bază cercetări privind nivelul Dunării, în contextul schimbărilor climatice, reperul amplasat de CED la Farul vechi din Sulina aflându-se şi în momentul de faţă la baza construcţiei.

„Impactul (schimbărilor climatice, n.red.) este de trei ori mai mare, iar dacă e să raportăm secetele care au avut loc la începutul secolului trecut, avem imagini din Delta ucraineană în care efectiv pământul este crăpat, în 1946, secetele care iarăşi şi-au spus cuvântul au avut efecte, dar mult mai limitate. Acum, ne confruntăm cu incendii, la câteva zile apare câte un incendiu”, a declarat pentru AGERPRES directorul ştiinţific al INCDDD, Iulian Nichersu.

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor schimbărilor climatice care duc la diminuarea stocurilor de peşti, specialiştii tulceni în cooperare cu colegi din alte state realizează în momentul de faţă patru proiecte cu finanţare europeană, unul dintre ele, care vizează reabilitarea amenajării piscicole din Caraorman, o emblemă a pisciculturii româneşti în regimul comunist, urmând să poată fi replicat şi în alte zone.

„Din cauza schimbărilor climatice, viitura de primăvară nu mai are loc în perioada aprilie-mai, aşa cum ştiam noi, cu ape de patru metri la Tulcea. Acum, dacă înregistrăm doi metri, îi spunem viitură. În aprilie-mai, avea loc reproducerea peştilor, iar ei aveau posibilitatea de a se duce pe zonele de întinsură să-şi depună icrele. În acest moment, nu se mai poate realiza acest lucru, tocmai datorită schimbărilor climatice”, a mai spus directorul ştiinţific al INCDDD.

În acest context, Nichersu a atras atenţia asupra importanţei gestionării apei.

„Mesajul pentru populaţie este să gestionăm cât mai bine apa. Apa devine o monedă şi va fi din ce în ce mai scumpă”, a conchis directorul ştiinţific al INCDDD, Iulian Nichersu.