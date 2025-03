Organizația MCA România critică Artmark pentru că a scos la licitație portretul lui Horia Sima, ”un criminal legionar”

Organizația MCA România, care apără drepturile evreilor, a acuzat compania Artmark după ce aceasta a scos la licitație portretul lui Horia Sima, unul dintre liderii organizației teroriste de extremă dreapta Garda de Fier.

”Artmark scoate la licitatie portretul unui criminal legionar, al unui membru al guvernului pro-nazist condus de Maresalul Ion Antonescu, a celui de al doilea conducator al Miscarii Legionare, al celui care a condus Rebeliunea/Pogromul de la Bucuresti din Ianuarie 1941, cand legionarii au tratat cu bestialitate si au ucis peste 125 de evrei, au ars si au distrus mii de case, afaceri si sinagogi din Bucuresti. Oare ce o fi in mintea celor de la Artmark care nu pentru prima data, in numele „artei” incalca legislatia in mod ostentativ. Totul pentru bani. Totul pentru ca ei stiu ca in Romania sunt multi care si-ar dori sa aiba pe peretele din salon un astfel de portret. Cine ii va opri si cine ii va trage la raspundere?”, se arată în comunicatul MCA România.

Artmark a scos la licitație un portret al lui Horia Sima realizat de Cecilia Cuţescu Storck.

Horia Sima a fost al doilea comandant al Gărzii de Fier. Sima a fost vicepreședinte al consiliului de miniștri în guvernul național-legionar condus de Ion Antonescu.

Sima a inițiat și condus cel mai mare și cel mai violent pogrom împotriva evreilor din istoria Munteniei, Pogromul de la București.

Horia Sima a fost condamnat pentru crime împotriva umanității în 1946. Apologia lui Horia Sima e interzisă prin lege.

Scoaterea la licitație a potretului lui Horia Sima de către Artmark are loc pe fondul recrudescenței antisemitismului și a mișcării neo-legionare din România.