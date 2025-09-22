Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza schimbărilor climatice, a anunţat luni Centrul de cercetare Tarfala, situat în nordul acestei ţări scandinave, informează AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alţi 30 de gheţari sunt în pericol, a declarat directoarea centrului, Nina Kirchner, care este profesoară de glaciologie.

Gheţarii dispăruţi „nu se vor mai reconstitui în timpul vieţilor noastre şi cu siguranţă acest lucru nu se va întâmpla dacă schimbările climatice vor continua”, a adăugat ea.

În fiecare an, Nina Kirchner şi colegii ei de la Staţia de cercetare Tarfala, situată în apropiere de Kebnekaise, cel mai înalt pisc montan din Suedia, studiază imaginile satelitare ale acestor enorme mase de gheaţă, pentru a le monitoriza evoluţia.

„La începutul acestui an, când ne-am aşezat la masă pentru a stabili momentul în care gheţarii au atins cel mai scăzut nivel al lor în 2024, nu am putut găsi opt dintre ei pe imaginile din satelit. Mai întâi, am crezut că am făcut o greşeală sau că ne-a scăpat ceva”, a relatat cercetătoarea.

Însă după ce au verificat datele ştiinţifice, cercetătorii suedezi au ajuns la o concluzie unanimă: „Cei opt gheţari au dispărut”.

Printr ei se afla şi Cunujokeln, cel mai sudic gheţar al Suediei, situat în Parcul Naţional Vadvetjakka.

Cel mai mare dintre cei opt gheţari dispăruţi avea aproape dimensiunea a şase terenuri de fotbal.

„2024 a fost un an extrem de călduros. Căldura a topit treptat aceşti gheţari până i-a făcut să dispară”, a explicat Nina Kirchner.

Este vorba despre primii gheţari care au fost şterşi de pe harta Suediei, cel puţin de la introducerea datelor satelitare de înaltă rezoluţie în jurul anului 2000, a precizat ea.

Potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale ()MM), 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat pe planeta noastră de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Utilizarea masivă a carburanţilor fosili după Revoluţia Industrială pentru a produce energie reprezintă principalul factor al schimbărilor climatice induse de către oameni.

Potrivit Ninei Kirchner, este puţin probabil ca alţi gheţari suedezi să se topească în întregime în 2025, datorită unei ierni bogate în ninsori şi unei veri scurte, cu temperaturi globale mai scăzute.

„Însă vor exista şi alte veri caniculare şi noi trebuie să ne pregătim” pentru că acest fenomen se va repeta, a concluzionat ea.