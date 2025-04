Operatori economici care comercializează preparate şi conserve din peşte, amendaţi de ANPC cu 1,31 milioane de lei

Inspectorii pentru protecţia consumatorilor au continuat vineri controalele la operatorii economici care comercializează preparate şi conserve din peşte şi au aplicat amenzi contravenţionale în valoare de 1,31 milioane de lei, iar în cazul a opt societăţi a fost dispusă oprirea temporară de prestare de servicii din cauza deficienţelor constatate, informează un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), remis vineri AGERPRES, transmite Agerpres.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a continuat şi astăzi 11.04.2024 acţiunile de control iniţiate în data de 01.04.2025 în privinţa verificării respectării prevederilor legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializare a peştelui, preparatelor din peşte preambalate şi conservelor din peşte. Facem încă o dată menţiunea că este esenţială citirea cu mare atenţie a etichetelor produselor şi cumpărarea de produse doar din locuri autorizate, în care sunt respectate condiţiile de depozitare şi de comercializare, pentru evitarea situaţiilor neplăcute care să pună în pericol sănătatea sau chiar viaţa”, se spune în comunicat.

În cadrul acţiunilor de control de vineri, au fost verificaţi 249 de operatori economici care comercializau preparate şi conserve din peşte, constatându-se abateri la 218 dintre aceştia.

Totodată, au fost finalizate invitaţiile trimise în perioada anterioară şi ca urmare a abaterilor de la legislaţie constatate au fost aplicate următoarele sancţiuni: 234 de amenzi contravenţionale în valoare de 1,31 milioane de lei, 97 de avertismente, oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare de peşte, preparate şi conserve din peşte neconforme, în valoare de circa 62.680 de lei.

Pentru opt operatori economici a fost dispusă oprirea temporară de prestare de servicii pentru deficienţe precum: spaţii infestate cu gândaci de bucătărie; comercializare de peşte viu, în bazine cu pereţi murdari cu depuneri de mâzgă şi rugină, neafişare listă de preţuri în mod vizibil, lizibil, uşor de citit; autorizaţii DSVSA expirate pentru 3 mijloace utilizate pentru transportul peştelui, lipsa evidenţei de igienizare; vitrine pentru expunere produse din peşte, afumate, neigienizate, cu depuneri de murdărie în zona chederelor şi uzate fizic (cu urme de rugină); vitrine cu strat gros de gheaţă pe pereţii laterali şi depunere de murdărie în partea superioară, în zona deschiderii; vitrine în care se expunea peştele congelat şi care nu respectau temperatura prescrisă de producător de -18 C (temperatură determinată prin termometrare de -3,3 C – 13 C); maşini de gheaţă neigienizate, ruginite la interior, cu pereţi exfoliaţi şi pete vizibile de murdărie, furtun evacuare apă şi gheaţă murdar.

În plus, au fost identificate diverse sortimente de peşte preambalat congelat şi fructe de mare cu exces de gheaţă, datorită nefuncţionării corespunzătoare a aparatului frigorific, dar şi produse din peşte expuse la comercializare în afara termenului de valabilitate.

Alte deficienţe constatate de inspectorii ANPC au fost: comercializare de produse nesigure, file şalău cu informare 0% glazură, dar în ambalaj produsul prezenta acumulare de gheaţă; comercializarea de peşte oceanic congelat (macrou) – cu informaţii netraduse în limba română; comercializare de peşte oceanic congelat cu arsuri de congelare şi deshidratare sau cu aglomerări de gheaţă sau decongelat, eviscerat parţial cu consistenţă moale, oase desprinse din textura peştelui; comercializarea de peşte oceanic congelat (bax de 17 kg) cu provenienţă Scoţia – informaţii privind calibrul incorecte în limba română (eticheta producătorului menţionează 450 – 600 g/eticheta în limba română menţionează 400 – 600 g); comercializarea de produse din peşte, conserve, peşte semiafumat, depozitate la temperaturi neconforme 7 – 8 grade, faţă de cele recomandate de producător; depozitarea fără respectarea vecinătăţilor; comercializare de produse preambalate fără afişare preţ pe unitatea de măsură; preparate din peşte comercializate la preţ redus, fără informaţii cu privire la data de sfârşit a promoţiei sau sintagma în limita stocului disponibil; au fost identificaţi operatori care nu afişează la loc vizibil codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate.

„Rezultate finale ale acţiunii tematice de control vor fi comunicate după încheierea tuturor documentelor de control. La data prezentului raport, există un număr de 83 de invitaţii care urmează să fie finalizate în cursul săptămânii viitoare”, se menţionează în comunicat.