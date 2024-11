Olimpiadele școlare, masacrate în primul an cu noi legi ale educației și folosite ca trofeu politic de ministra Ligia Deca

Olimpiadele școlare desfășurate în ultimul an în mandatul Ligiei Deca (PNL), sub coordonarea secretarului de stat Florian Lixandru (PSD), și-au pierdut sensul valoric sub tirul intervențiilor externe și sub presiunea incompetenței administrative a Ministerului Educației. Anul 2024 a fost, astfel, martorul unui val nesfârșit de derapaje ce au afectat principalul domeniu educațional destinat excelenței.

Secretari de stat au intervenit în reguli de concurs stabilite de ei înșiși, la presiunea ilegitimă a unei părți prea interesate a părinților. Ministerul a făcut publice calendare ale olimpiadelor după ce fazele locale se desfășuraseră deja, fără vreun cadru oficial anunțat.

Competiții cu tradiție au fost anulate peste noapte din rațiuni bugetare, prin decizia personală a ministrei care, potrivit surselor noastre, ar fi vrut să compenseze astfel financiar, în fața directorului economic al instituției, Mihai Păunică, gafa acordării „burselor de merit Ligia Deca” pentru medii sub 5. Iar timp de un an școlar au fost premiați cu aceleași burse de merit de 450 de lei pe lună mai mulți elevi aflați sub limita repetenției (aproape 5.000), decât elevi olimpici premianți la olimpiadele județene.

Sunt doar câteva dintre neregulile flagrante care au marcat olimpiadele școlare în anul 2024.

Ce paradox! În anul în care numărul și tipul problemelor din olimpiadele școlare au fost fără precedent (vedeți în articol cronologia integrală a neregulilor de la olimpiadele școlare în 2024), ministrul Educației a folosit cel mai mult în istoria electorală recentă rezultatele olimpicilor naționali pentru a-și face campanie, în scop de marketing personal și politic, în anul cu 4 rânduri de alegeri și în care ea însăși este candidată.

Citește integral editorialul semnat de Ștefan Lefter pe Edupedu.ro.

