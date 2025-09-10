Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi adus din Grecia într-o închisoare din Republica Moldova pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegeri

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, a anunțat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, citată de TV8. El va fi dus imediat la un penitenciar.

„Ministerul Justiției grec a acceptat cerurile de extrădare, acestea fiind transmise Ministerului de Externe din Grecia, pentru a fi transmise, conform procedurilor diplomatice, Ambasadei Republice Moldova și deja Ministerului Justiției din Republica Moldova. Respectiv, suntem în așteptarea hotărârii motivate care urmează să vină prin poșta diplomatică inclusiv, iar urmare a acestei recepționării, vom transmite pachetul de acte cu toate documentele către Ministerul Afacerilor Interne, în vederea pregătirii procedurii ulterioare”, a declarat aceasta.

Șefa MAI a explicat că pe linia Interpolului a fost deja expediat demersul de extrădare.

„Respectiv, sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în Republica Moldova”, a subliniat Nichitin, precizând că 25 este o dată prealabilă. Șefa MAI a mai declarat că urmează a fi rezervate biletele pentru echipa care va merge să-l aducă acasă.

Întrebată de ce Plahotniuc nu va fi adus mai devreme de 25 septembrie, ministra de Interne a precizat că: „Sunt niște proceduri, sunt niște cerințe speciale, inclusiv locația în avion. Se solicită zboruri directe. Din acest considerente, opțiunile care au fost oferite de către companiile avia a fost în jurul datei de 25. Mai devreme nu a fost posibil din punct de vedere tehnic al zborurilor care există la moment disponibile”.

Când va ajunge la Chișinău, Plahotniuc ar urma să fie plasat în Penitenciarul nr. 13, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena pe 22 iulie. El a fugit din Republica Moldova după ce procuratura a deschis mai multe dosare de corupție pe numele său.

Oligarhul, care a condus de facto Republica Moldova în urmă cu un deceniu, era dat în căutare internațională. Presa rusă independentă a scris că Plahotniuc a călătorit des la Moscova cu pașapoarte false.