Oficial de la Budapesta: Pensionarii din Ungaria vor primi în curând a 14-a pensie

Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár, a subliniat că baza sistemului de pensii ungar constă în ocuparea forței de muncă, iar a 14-a pensie lunară ar fi cel mai corect răspuns la problemele pensionarilor cu venituri mici. Politicianul a declarat că „se lucrează din greu în acest sens” și „ne putem aștepta la o reformă în curând”, potrivit Rador Radio România.

La Kaposvár, judeţul Somogy, János Lázár a vorbit în detaliu despre situaţia sistemului de pensii ungar. Potrivit ministrului, cei 2,4 milioane de pensionari de astăzi nu își primesc pensiile din economiile făcute în deceniile anterioare, ci din contribuțiile pe care le aduc lucrătorii actuali.

Chiar dacă contribuțiile la pensii au fost deduse în anii ’60, ’70 și ’80, astăzi nu mai există niciun ban, a spus Lázár, subliniind că fondul de pensii „s-a evaporat” până la sfârșitul regimului Kádár.

Ministrul a subliniat că sustenabilitatea pensiilor depinde de numărul de angajați. În 2010, la nivel de ţară au lucrat 3 milioane 600 de mii de oameni, astăzi 4 milioane 900 de mii plătesc impozite, care astfel au grijă de pensionari. Potrivit lui Lázár, aceasta este o garanție că nimeni nu va rămâne fără venit.

Însă, situația prezintă diferențe izbitoare: din 2 milioane 400 de mii de pensionari, 500 de mii au o pensie mai mică de 240 de mii de forinți (3.120 lei), în timp ce 250 de mii de pensionari primesc o pensie mai mică de 140 de mii de forinți (1.820 lei).

În multe sate din judeţul Somogy, unde locuiesc pensionari agricoli, pensiile se situează în jur de 100-130 de mii de forinți (1.300-1.690 lei), a spus Lázár.

Ministrul a declarat că restabilirea a 13-a pensie lunară a fost un pas important, dar este nevoie de sprijin în continuare din cauza inflației. La sfârșitul lunii noiembrie și în decembrie, toți pensionarii primes un supliment de pensie de aproximativ 50.000 de forinți (650 lei), precum și un voucher de 30.000 de forinți (390 lei) din cauza creșterii prețurilor la alimente.

Anterior a fost experimentată creșterea eşalonată a pensiilor mai mici, dar s-a dovedit că este dificil din punct de vedere politic, ba mai mult, creează şi un sentiment de nedreptate. Potrivit ministrului, soluția finală este clară: dacă există a 13-a pensie lunară, atunci următorul pas este a 14-a pensie lunară. „Depunem eforturi în acest sens, calculăm din greu pentru a fi fezabilă”, a precizat János Lázár.

Politicianul se simte afectat și personal, deoarece în circumscripția sa electorală există mulți pensionari vârstnici și văduvi, a căror existență zilnică depinde de creșterile pensiilor. „Acesta este răspunsul nostru la pensii”, a conchis János Lázár.

