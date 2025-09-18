Oana Gheorghiu, desemnată de președintele Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru un mandat de 5 ani

Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un nou mandat de 5 ani, anunță un comunicat al Administrației Prezidențiale.

„Doamna Oana Clara Gheorghiu, personalitate a societății civile, este iniţiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcția primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România (în cadrul Spitalului de Copii de la Marie Curie din București), renovarea secțiilor de oncologie, adulți și copii, la mai multe spitale din ţară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic, la Timișoara, precum şi dotarea spitalelor din ţară cu echipamente şi medicamente.”, se arată în comunicat.

La finele lunii aprilie a acestui an, președintele interimar Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, reprezentant al Administrației prezidențiale în conducere Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, potrivit unui comunicat.

Asociația „Dăruiește Viață” a construit un spital public de la zero în București, pe baza donațiilor.