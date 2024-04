O singură persoană a fost rănită în urma atacului masiv al Iranului asupra Israelului

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a confirmat că baza aeriană Nevatim a fost lovită direct de rachete balistice, dar a precizat că acestea au provocat doar „pagube minore la infrastructură” și că baza rămâne pe deplin operațională, adăugând totodată că o tânără a fost rănită în urma atacului, potrivit The Guardian.

Toate dronele și rachetele de croazieră lansate de Iran au fost interceptate înainte de a intra în spațiul aerian israelian, ca și majoritatea celor 120 de rachete balistice, a precizat el.

„Rachetele balistice, doar un număr mic … de o singură cifră … au căzut în bază și în jurul ei”, a declarat el într-un briefing de dimineață. „O lovitură directă cu pagube minore care nu are niciun efect la nivelul operațional al bazei”.

Some Israeli Sources are reporting that Nevatim Airbase in the Negev Desert of Southern Israel has been Struck by at least 7 Medium-Range Ballistic Missiles launched by Iran. pic.twitter.com/OXAYS6I2sY

