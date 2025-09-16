O şcoală din judeţul Covasna, complet reabilitată, a fost închisă din lipsă de elevi / Lucrările s-au încheiat cu 5 luni în urmă: a fost schimbat acoperişul, s-a lucrat la zidărie, au fost schimbate geamurile, uşile…

O școală complet reabilitată a rămas cu porțile închise, în județul Covasna, anunță observatornews.ro. Asta deși autoritățile au cheltuit mii de lei pe reparații.

Nu mai sunt copii care să învețe acolo, astfel că școala a fost desființată, lucru pe care autoritățile nu l-au anticipat când au cheltuit banii pe reabilitare.

Lucrările pentru reabilitarea școlii din satul Pachia au fost făcute cu cinci ani în urmă şi au costat 150 de mii de lei. Jumătate au fost bani cheltuiți din bugetul Consiliului Județean, iar jumătate din bugetul comunei Brateș, de care aparține satul.

A fost schimbat acoperişul, s-a lucrat la zidărie, au fost schimbate geamurile, uşile. A fost complet înlocuit şi sistemul de termoficare. E însă primul an în care școala e închisă, pentru că … nu sunt copii. „Avem microbuz şi asta aduce. E primul an în care să nu funcţioneze şcoala de la Pachia? Nu, nu. Anul trecut a funcţionat, dar acum…”, Varga Maria, secretar Şcoala Brateş.

Problema nu e singulară. Scăderea demografică şi mutarea tinerilor în marile centre urbane din ţară lasă zeci de sate fără copii. Potrivit ultimului recensământ al populației, satul Pachia are 290 de locuitori, iar, în 2024, în întreaga comună s-au născut doar 12 persoane.

Datele demografice nu le-au dat de gândit autorităţilor înainte să facă investiţia. „A scăzut numărul de copii. Părinţii i-au mai dus şi la Covasna. Eu încă sper că se va reporni…încă sper”, a declarat Tanczos Ferenc Szabolcs, primar Brateș.

Acum autoritățile îngrijesc școala fără elevi ca pe una din cele mai frumoase clădiri din sat.