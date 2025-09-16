G4Media.ro
Câți bani primește o echipă participantă în Champions League pentru o victorie…

UEFA Champions League
Câți bani primește o echipă participantă în Champions League pentru o victorie în faza ligii / Detalii despre premiile din sezonul 2025-2026

Sportz16 Sep • 94 vizualizări 0 comentarii

UEFA Champions League reprezintă în continuare o sursă abundentă de bani pentru echipele participante în faza ligii, chiar mai mult de atât dacă acestea reușesc să atingă anumite performanțe. UEFA va împărți aproape 2,5 miliarde de euro celor 36 de echipe calificate pe tabloul principal al celei mai importante competiții europene ca valoare, dintr-un total de 3,3 miliarde de euro destinați tuturor competițiilor organizate de aceștia.



Distribuția banilor se face pe trei piloni: participare (27,5 %), performanță (37,5 %) și valoare (35 %), arată L’Equipe.

Detalii despre sumele pentru participare și performanță

Fază ligii:
• Participare: 18,62 M € per club (670 M€ în total)
• Victorie: 2,1 M€
• Egal: 700 000 €
• Clasament final: între 9,9 M€ pentru locul 1 și 275 000 € pentru locul 36
• Bonus calificare în baraje: 1 M€
• Bonus calificare directă în optimi: 2 M€

Fază finală:
• Optimi: 11 M €
• Sferturi: 12,5 M €
• Semifinale: 15 M €
• Finală: 18,5 M € per finalist
• Câștigător: +6,5 M €
• Bonus participare Supercupă Europa: 4 M€

Pe lângă aceste prime legate de rezultate, UEFA le plătește participanților o sumă aferentă cotelor de piață și coeficientului istoric al clubului. Această „primă de valoare” este suma a două elemente: partea „europeană”, în funcție de contribuția țării la drepturile TV ale Ligii Campionilor și de coeficientul UEFA al clubului pe cinci ani (de la 935 000 de euro pentru cel mai slab clasat la 33,6 milioane de euro pentru cel mai bine clasat), și partea „non-europeană”, care se bazează pe coeficientul UEFA al clubului pe ultimii zece ani (de la 346 000 de euro la 12,5 milioane de euro).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

