O româncă este agent imobiliar pentru Leo Messi: „Lucrez cu el de peste 10-12 ani” / ”Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones„

O româncă emigrată în Spania, susține că se ocupă de o parte din proprietățile imobiliare ale starului Leo Messi, dar și a altor oameni celebri, scrie Observator.ro.

Plecată la muncă în Spania, Andrada a făcut curățenie în campinguri și a servit prin baruri, însă azi vinde apartamente de lux și se poate mândri cu clienți precum Lionel Messi și membrii trupei Rolling Stones.

„Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte drag”, spune Andrada, românca ce a pornit de jos și a ajuns să vândă proprietăți de milioane de euro.

Ea spune că ar dori să se întoarcă în țară.