O nouă flotilă cu ajutor umanitar pleacă duminică spre Gaza pentru „a preveni genocidul” / Greta Thunberg: „Suntem mult mai numeroşi şi această mobilizare este istorică”

O flotilă cu ajutor umanitar şi activişti între care şi Greta Thunberg va pleca duminică din Barcelona, Spania, pentru a încerca „să rupă asediul ilegal al Gazei”, potrivit organizatorilor, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Navele din această nouă flotilă în direcţia teritoriului palestinian vor încerca „să ajungă în Gaza, să livreze ajutor umanitar, să anunţe deschiderea unui coridor umanitar şi apoi să aducă mai mult ajutor şi de asemenea să spargă definitiv blocada ilegală şi inumană a Israelului asupra Gazei”, a anunţat sâmbătă într-un interviu pentru AFPTV suedeza Greta Thunberg.

Această misiune, numită „Global Sumud Flotilla este diferită” de precedentele pentru că „acum avem mult mai multe nave, suntem mult mai numeroşi şi această mobilizare este istorică”, a afirmat activista de 22 de ani la Barcelona.

Flotilei i se vor alătura „zeci” de nave suplimentare care vor pleca din Tunisia şi alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie, organizaţia contând pe manifestaţii şi „acţiuni simultane” în 44 de ţări, potrivit Gretei Thunberg, membră a comitetului director al Global Sumud Flotilla.

„O misiune precum aceasta nu ar fi trebuit să existe niciodată”, a explicat militanta suedeză. Aceasta ar fi trebuit să fie „responsabilitatea guvernelor noastre şi a aleşilor de a acţiona şi de a face eforturi pentru a apăra dreptul internaţional, de a preveni crime de război, de a preveni genocidul”, dar „ei eşuează în a face acest lucru şi astfel îi trădează pe palestinieni, dar şi întreaga umanitate”, şi-a exprimat ea opinia.

Activiste din mai multe ţări vor lua parte, dar şi aleşi europeni.

„Puţin contează riscurile pe care ni le asumăm noi pe mare, asta nu este nimic comparativ cu ceea ce palestinienii riscă în fiecare zi încercând pur şi simplu să-şi exprime voinţa de a trăi”, a comentat Greta Thunberg.