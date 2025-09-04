O instanță federală din SUA a anulat reducerile de finanțare în valoare de miliarde de dolari aplicate Universității Harvard de către administrația Trump

Judecătoarea Allison Burroughs a decis că guvernul a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al universității din Ivy League atunci când a revocat subvenții pentru cercetare în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline), relatează BBC.

Hotărârea reprezintă o victorie juridică importantă pentru Harvard, dar Casa Albă a anunțat deja că va face apel. Când a înghețat finanțarea în aprilie, administrația Trump a acuzat universitatea de antisemitism, ideologii „radicale de stânga” și prejudecăți rasiale.

Alte trei universități din Ivy League, Columbia, Penn și Brown, au încheiat acorduri cu Trump pentru a păstra finanțarea care era în pericol din cauza unor acuzații similare ale administrației, în loc să se adreseze instanței.

Judecătoarea Burroughs, din Boston, a scris în hotărârea de miercuri: „Curtea anulează și respinge ordinele de înghețare și scrisorile de reziliere ca fiind contrare Primului Amendament”.

Ea a împiedicat administrația să oprească orice finanțare federală suplimentară pentru colegiul din Cambridge, Massachusetts, și a interzis guvernului să rețină plata subvențiilor existente.

Casa Albă a declarat că va contesta imediat „decizia scandaloasă” și a calificat judecătoarea drept „activistă” numită de fostul președinte Barack Obama, care nu avea de gând să decidă în favoarea lor.

„Harvard nu are dreptul constituțional la banii contribuabililor și rămâne neeligibilă pentru subvenții în viitor”, a declarat secretara adjunctă de presă Liz Huston.

Alan Garber, președintele universității, a declarat într-un comunicat publicat pe site-ul universității că „hotărârea confirmă drepturile Harvardului prevăzute în Primul Amendament și drepturile procedurale”.

Judecătoarea Burroughs a scris în decizia sa de 84 de pagini că Harvard ar fi trebuit să facă mai mult pentru a combate antisemitismul, care, potrivit ei, a „afectat” instituția în ultimii ani.

„Harvard a greșit tolerând comportamentul urât atât de mult timp”, a scris judecătoarea.

Ea a afirmat însă că combaterea antisemitismului nu a fost „adevăratul scop” al administrației Trump în sancționarea celei mai vechi și mai bogate universități din țară.

Ea a sugerat că guvernul „a folosit antisemitismul ca paravan pentru un atac țintit, motivat ideologic, asupra universităților de top din această țară”.

Judecătoarea Burroughs a blocat anterior eforturile lui Trump de a împiedica Harvardul să găzduiască studenți internaționali.

Universitatea a dat în judecată administrația Trump pentru înghețarea finanțării în aprilie, angajându-se în același timp să combată antisemitismul.

Președintele Harvardului a declarat că niciun guvern „nu ar trebui să dicteze ce pot preda universitățile private, pe cine pot admite și angaja și ce domenii de studiu și cercetare pot urmări”.

Trump a amenințat, de asemenea, că va revoca statutul de scutire de impozite al Harvard și va prelua controlul asupra brevetelor universității provenite din cercetări finanțate de guvernul federal.

Guvernul a discutat cu Harvard un potențial acord pentru deblocarea finanțării federale. Trump a declarat că dorește ca universitatea să plătească nu mai puțin de 500 de milioane de dolari.