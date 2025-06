O fostă jucătoare de fotbal accidentată grav devine campioană națională la culturism și fitness / Mălina Giurgiu: „Mi-am promis că o să fac o schimbare, că nu o să mă mai las, în 2023 am început transformarea vieţii mele”

Mălina Giurgiu, acum în vârstă de 26 de ani, este deţinătoarea titlului de campioană naţională la culturism şi fitness în urma concursului care a avut loc anul acesta în mai, la Sibiu. Face parte acum din Lotul Naţional al României şi va reprezenta România la Campionatul Mondial din Spania sub egida Federaţiei Române de Culturism şi Fitness.

Mălina a explicat într-un interviu acordat News.ro cum a arătat drumul ei spre succes şi care au fost provocările cu care s-a confruntat. La vârsta de 13 ani, Mălina a plecat cu familia ei la Londra, unde locuieşte şi în ziua de astăzi. A practicat diferite sporturi şi în copilărie, dar şi în perioada adolescenţei, în Marea Britanie, unde a jucat inclusiv fotbal la o echipă cunoscută din Londra. Anul 2016, însă, a fost un an de cotitură pentru Mălina. Este anul în care a suferit o accidentare gravă la genunchi. Avea 17 ani. Au urmat ani grei de reabilitare, dar şi mai multe reaccidentări.

La 17 ani nu a putut face operaţia pentru că medicii i-au spus că este prea tânără pentru acest lucru. A renunţat chiar şi la visul de a deveni profesor de sport, tot din cauza stării de sănătate. În 2020 decide să facă totuşi operaţia. Până în 2023 a urmat încă o perioadă dificilă de refacere. În ianuarie 2023, la capătul unor ani întregi de suferinţă Mălina a decis să înceapă marea schimbare a vieţii ei. La început s-a antrenat online cu un antrenor din Timişoara,apoi cu alt antrenor, din Piteşti. Din ianuarie 2023 până în septembrie 2024 a reuşit să slăbească 28 de kilograme. Iar în noiembrie făcea deja paşi importanţi spre stadiul de atlet de performanţă. După muncă asiduă a reuşit să devină campioană naţională la culturism şi fitness, în mai, anul acesta, transmite News.ro.

„Mi-am promis că o să fac o schimbare, că nu o să mă mai las, în 2023 am început transformarea vieţii mele, am vrut să revin din nou la versiunea mea cea mai bună”

„Marea mea schimbare a început când aveam 23 de ani, în ianuarie 2023. Într-adevăr nu a fost un moment brusc, a fost mai degrabă o acumulare după mulţi ani de durere şi neputinţă. În ultimii ani, din 2020, de când am avut operaţia la genunchi, greutatea mea tot fluctua. Dar totul a început din 2016, când eram încă adolescentă, jucam fotbal în Marea Britanie şi am suferit o accidentare gravă la genunchi. A fost o perioadă foarte grea, nu doar fizic ci şi psihic. În 2020 mi s-a spus că sunt prea tânără ca să mi se facă operaţia la genunchi, fiind foarte dificilă.

După accidentare, eram tot în cârje, făceam reabilitare, fizioterapie.

După aceea, mi-a fost prea frică să mă reapuc de sport, să mă apropii de fotbal de teama de a mă accidenta din nou, dar inima mea era încă acolo, cu sportul, cu tot. De acolo lucrurile au început să o ia puţin la vale, am început să mă pierd, fără să-mi dau seama, până în vara lui 2022, când am mers în vacanţă singură, în Barcelona. Mi-am făcut câteva fotografii şi nu mă mai recunoşteam, nu mai zic de persoanele de lângă mine cărora nu le venea să creadă greutatea la care am ajuns. Am fost mai slăbuţă, doar că am avut picioarele mai dezvoltate. Simţeam că nu mai eram eu, atunci mi-am promis că o să fac schimbare, că nu o să mă mai las, şi cu câteva luni după, în 2023, am început transformarea vieţii mele, am vrut să revin din nou la versiunea mea cea mai bună”, a explicat Mălina.

O accidentare gravă la vârsta de 17 ani a ţinut-o departe pe Mălina de sport, dar şi de visul de a fi profesor de sport. Un lanţ întreg de reaccidentări i-a furat speranţa şi încrederea în viitor.

„Mereu am fost un copil activ, când eram foarte mică am făcut gimnastică, după am făcut dansuri populare mulţi ani, am jucat şi handbal. În România, la 13 ani, m-am mutat cu familia în Londra, iar atunci am început fotbalul, sportul era mai mult decât o activitate pentru mine, era într-un fel identitate a mea, jucam fotbal la echipa Humpstead, în Londra, am jucat până în 2016, când m-am accidentat la genunchi. Aveam 17 ani.

După aceea a început o perioadă foarte grea din viaţa mea, am fost în cârje mereu, genunchiul meu era foarte slăbit, mă reaccidentam, am mers şi la facultate aici, în UK, vroiam să devin profesoară de sport, dar, din păcate, tot din cauza accidentărilor, când eram în anul ll la facultate, m-am reaccidentat la genunchi, din nou am ajuns să fiu în cârje, m-am lăsat de facultate în 2018, nu am mai putut să continui cariera mea în sport. Mă simţeam neputincioasă, nu mai ştiam ce să fac cu mine. Au urmat câţiva ani grei, tot reaccidentări, mereu, până în 2020, când m-am accidentat o ultimă dată şi atunci am decis să fac operaţia la genunchi pentru că deja se ajunsese la prea mult, chiar dacă doctorii tot o ţineau aşa, să nu fac operaţia pentru că nu se face operaţie la vârsta mea.

Am făcut operaţia în 2020, apoi au urmat ani grei, nu am lăsat genunchiul să se refacă, încercam să fiu activă, să merg să mă plimb”, a relatat Mălina.

Marea schimbare a venit în anul 2023. Alături i-au fost Mălinei şi i-au ghidat parcursul doi antrenori, unul din Timişoara şi celălalt din Piteşti. Mălina a respectat un program strict de antrenamente, chiar dacă l-a făcut online, dar şi de mese. Transformarea pentru ceea ce înseamnă scenă şi concurs a venit însă în noiembrie 2024, odată cu pregătirea ghidată de antrenorul din Piteşti, Mădălin Soare.

„Nici măcar nu mă gândeam la culturism, nu înţelegeam, nu m-aş fi gândit că o să ajung niciodată că o să arăt aşa”

„În ianuarie 2023 am decis să încep o colaborare online cu un antrenor din Timişoara, Igor Jivco, am slăbit 28 de kilograme în mai puţin de doi ani, din ianuarie 2023 până în septembrie 2024. Cu antrenorii am făcut colaborări online, ei îmi trimiteau planul, eu îmi făceam mesele date de ei.

„Antrenorul din Timişoara a fost primul om care mi-a spus că aş avea potenţial să urc pe scenă, după ce am slăbit, el mi-a dat ideea, eu nici măcar nu mă gândeam la culturism, nu înţelegeam, nu m-aş fi gândit că o să ajung niciodată că o să arăt aşa şi pentru mine şi acum este ireal, înţeleg de ce şi altor oameni nu le vine să creadă.

Eu m-am antrenat aici în Londra, transformarea pentru scenă a început în noiembrie 2024, când am început colaborarea cu alt antrenor pe care îl cheamă Mădălin Soare iar pregătirea propriu-zisă pentru concurs am început în ianuarie 2025. Chiar dacă m-am antrenat online el m-a invitat în Piteşti unde ne-am antrenat intesiv împreună câteva zile şi el a fost acolo cu mine trup şi suflet, a fost şi un mentor, m-a ajutat să înţeleg şi să fac schimbarea de la antrenamentele de life style la performanţă de atlet.

M-a învăţat inclusiv cum ar trebui să se poarte o campioană, o sportivă, să fiu disciplinată, umilă, cu picioarele pe pământ, fără el nu aş fi putut să ajung în acest stadiu, îi sunt foarte recunoscătoare, m-a format să devin atletă, nu doar o persoană care face sport. Fără ajutorul familiei, mai ales al mamei mele, nu as fi reuşit nici pregătirea pentru concurs nici tot parcursul meu, mama a fost acolo pentru mine mereu, mi-a fost alături trup şi suflet, m-a ajutat să-mi fac mesele, să-mi fie viaţa mai uşoară, la fel şi sora mea m-a ajutat foarte mult mai ales psihic fiind acolo pentru mine, mecanismul meu de suport, vroiam doar să spun că le mulţumesc foarte mult amândurora şi le iubesc şi le apreciez pentru tot restul vieţii mele”, a explicat Mălina.

Titlul de campioană, rezultatul muncii susţinute şi al sprijinului pe care l-a avut permanent din partea familiei şi a antrenorilor. „Am avut emoţii foarte mari, dar constructive, a fost ca şi cu toată durerea mea din toţi anii de confuzie şi de frică s-au transformat într-un moment de lumină”, a spus ea. Mălina Giurgiu ne-a dezvăluit şi de câte ori se antrezează pe săptămână şi cum sunt organizate mesele zilnice şi ce conţin.

„În mai 2025, concursul a fost în Sibiu, a fost campionatul naţional de culturism si fitness. Când am urcat pe scenă, a însemnat foarte mult pentru mine, mai ales că e ţara mea natală, eu fiind plecată în Anglia de foarte mult timp, nu m-am regăsit în Anglia, nu am simţit că aparţin, de asta am folosit sportul ca pe o modalitate de a scăpa, de a aparţine de ceva. Când am urcat pe scenă, m-am simţit întreagă, ca şi cum acolo trebuia să fiu, am avut emoţii foarte mari, dar constructive, a fost ca şi cum toată durerea mea din toţi anii de confuzie şi de frică s-a transformat într-un moment de lumină. Am câştigat locul 1 la categoria wellness de până în 164 de centimetri, cred că am fost undeva la 15 fete.

A doua zi am avut a doua competiţie din viaţa mea, a fost competiţia de International Grand Prix IFBB ( The International Federation of Bodybuilding and Fitness) la care am reuşit să iau locul doi după una dintre cele mai bune atlete de wellness din Europa. Asta m-a făcut să mă simt foarte mândră,recunoscătoare şi împlinită cu rezultatele mele.

Am primit încredere şi susţinere şi din partea domnului Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei de Culturism şi Fitness din România şi de la selecţionerul Lotului Naţional, maestrul Torcea, ei mi-au dat curajul să visez mai departe, m-au văzut la înscrieri, mi-au spus că am structura necesară unei campioane la wellness, asta a însemnat foarte mult pentru mine.

Faptul că am fost selecţionată în Lotul României înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales că a fost după doar prima competiţie de culturism. Acum mă pregătesc pentru Campionatul Mondial IFBB unde voi reprezenta România, va fi în Santa Suzana, în Spania, anul ăsta, în noiembrie.

Fac antrenamente de forţă de 5 ori pe săptămână, cardio în fiecare zi, mesele sunt mereu pregătite dinainte, de obicei am ovăz cu fructe, cu proteină, în timpul zilei,înainte de antrenamentul de forţă de obicei manânc orez cu pui şi legume. Mădălin m-a ajutat să diferenţiez cu mâncarea, să mai mănânc şi cartofi, şi alt fel de carbohidraţi, să fac schimbări, să menţin în aceleaşi calorii dar să mănânc diferit ca să nu ajung să mă plictisesc. Seara, de obicei, ultima masă ar fi pui doar cu legume, multă apă băută , suplimente printre care creatină, ele ajută natural ca să poată corpul să-şi revină”, a explicat pentru News.ro Mălina Giurgiu, campioană naţională la culturism şi fitness.