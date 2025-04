O femeie a fost amendată cu 400 de franci în Elveția pentru că și-a lăsat copiii să lipsească o zi de la școală

După divorț și pentru a-și reîncărca bateriile, o anestezistă și-a lăsat cei patru copii să lipsească o zi de la școală, o practică ilegală în Elveția, ca și în Franța. Condamnată inițial să plătească școlii 2.000 de franci elvețieni (CHF), instanța i-a redus amenda la 100 CHF pentru fiecare copil, scrie Le Figaro.

O absență costisitoare. În iulie 2024, Amina Ghulam, locuitoare a orașului Maienfeld din cantonul Grisons (Elveția), a plecat în vacanță în Canada cu cei patru copii ai săi, toți elevi de școală primară, în ultima lor zi de școală. Anestezista în vârstă de 46 de ani s-a despărțit de tatăl copiilor săi în 2021 și a divorțat în 2023. Ea a obținut custodia celor doi fii și a celor două fiice ale sale, în timp ce tatăl îi ia la el la fiecare două weekenduri.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă”, declară Amina Ghulam pentru cotidianul elvețian Blick . Ea explică faptul că a vrut să facă o călătorie mare vara trecută. „Copiii mei nu mai urcaseră niciodată într-un avion și aveam nevoie de o pauză după tot stresul cauzat de separare”, explică ea, adăugând că a ales să meargă în Canada.

Pentru ca biletele să fie mai ieftine și pentru că copiii ei nu au lipsit niciodată de la ore, mama a rezervat biletele de avion pentru un zbor în ultima zi de școală înainte de vacanța de vară. „Am doar patru săptămâni de vacanță pe an și am vrut să profit din plin de ele”, spune ea. „Nu am crezut niciodată că vom avea parte de această zi.”

„M-am simțit ca o mare infractoare”

Plecând în acel moment, Amina Ghulam încălcase regulile asociației școlare din regiunea Graubünden privind absențele, care stipulează că „zilele joker”, care permit elevilor să își ia câteva zile libere pe an fără o justificare anume, nu sunt permise chiar înainte de vacanța de vară.

Câteva săptămâni mai târziu, Amina Ghulam a avut neplăcuta surpriză să primească o scrisoare din partea consiliului de administrație al școlii prin care i se impunea o amendă de 500 de franci elvețieni pe copil pentru absențe, în total 2.000 de franci elvețieni (puțin peste 2.000 de euro). Consiliul de administrație al școlii a justificat costul ridicat al amenzii prin faptul că aceasta „nu ar trebui să fie mai mică decât economiile realizate printr-un zbor mai ieftin”. O sumă care, potrivit consiliului, corespundea practicii curente.

„Este complet exagerat”, s-a plâns mama pentru cotidianul elvețian, „pur și simplu nu pot lăsa să mi se întâmple asta. M-am simțit ca o mare infractoare”. Având în vedere că amenzile pentru astfel de absențe sunt mult mai mici în municipalitățile învecinate, ea a făcut apel. Când școala a decis să își mențină amenda, cazul s-a întors în canton, care a redus amenda la 100 de franci pe copil „ținând cont de toate circumstanțele”. Școala nu a făcut apel împotriva deciziei instanței.

Practică ilegală și în Franța

Deși unii părinți francezi recurg și ei la această practică, este ilegal ca copiii lor să lipsească de la școală fără o justificare valabilă, deoarece școala este obligatorie pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. Articolul L131-8 din Codul francez al educației prevede că, „atunci când un copil lipsește momentan de la ore, persoanele responsabile trebuie să informeze fără întârziere directorul unității de învățământ cu privire la motivele acestei absențe”.

Motivele legitime pentru a scuza o absență sunt „boala copilului, boală transmisibilă sau contagioasă a unui membru al familiei, reuniune solemnă de familie, impediment rezultat din dificultatea accidentală de comunicare sau absența temporară a persoanelor responsabile atunci când copiii le urmează”.

„Dacă continuați, după un avertisment din partea Dasen (Directeur académique des services de l’Éducation nationale), să nu solicitați copilului dumneavoastră să meargă la școală și dacă nu justificați absența copilului dumneavoastră sau motivați incorect absența, riscați o amendă de 750 de euro”, se precizează pe site-ul serviciului public. Dacă aceste absențe nejustificate compromit educația copilului, reprezentanții legali ai copilului riscă până la doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro.