O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul…

O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână

O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii, transmite News.ro.

”Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, iar după ce i s-a acordat primul ajutor a fost coborâtă la Dâmbu Morii şi predată echipajului SMURD, a transmis, vineri, Salvamont Săcele.

Salvamontiştii anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere.

”ATENŢIE la câinii de stână, în ultimul timp s-au înmulţit atacurile acestora asupra turiştilor!”, au mai transmis salvamontiştii.

Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.

1 comentariu

  1. „Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii”
    Ce „grijă” să aibă? Eu, spre exemplu, am grija să nu merg in vacanță in România. Dacă aș merge ar trebui să merg cu mitraliera la mine, la tot pasul maidanezi și stâne!

