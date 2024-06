O comună de 5.000 de locuitori din Italia preia 300.000 de tone de deșeuri pe an din aproape toată Toscana / Groapa de gunoi găzduiește expoziții de artă și are două teatre / Locuitorii sunt acționari și nimeni nu vinde: ”Dividendele sunt prea mari”

Localitatea Peccioli are aproximativ 5.000 de locuitori, iar primarul de aici a transformat groapa de gunoi într-un teatru în aer liber, iar cu încasările de pe urma deșeurilor aduse aici din aproape toată Toscana invită artiști și laureați ai Premiului Nobel, scrie Corriere della Sera.

Aici, groapa de gunoi a devenit un teatru, iar deșeurile au fost transformate în acțiuni care garantează cetățenilor o dobândă anuală de 14 la sută după impozitare.

Primarul Renzo Macelloni se află la al șaptelea mandat de primar. În Italia, un mandat de primar este de 5 ani.

„În Valdera erau 45 de depozite de deșeuri. În localitatea noastră gunoiul polua pânza freatică. Am decis să o curăț și să preiau gunoiul pe care Florența, obligată să își închidă incineratorul, trebuia să îl arunce la Bari. În schimb, regiunea mi-a dat în 1985 4 miliarde de lire pentru valorificare. Am organizat o adunare în Legoli, un cătun cu 350 de locuitori. Au venit 80 de persoane. Au urmat 3 ore de certuri. Le-am spus: nu aveți încredere în mine, dar am un proiect în cap și merg înainte. S-a încheiat cu o masă la miezul nopții”, povestește el.

Primarul spune că de la început ideea lui a fost să facă profit.

”M-au luat drept un prost. Acum eliminăm o treime din deșeurile din Toscana, 300.000 de tone pe an. Firma, Belvedere Spa, vinde acțiuni și obligațiuni convertibile către populație. Eu sunt președintele ei. Avem deja 950 de acționari. Capital e garantat: cine vrea să vândă obligațiunile le duce la bancă sau ni le dă înapoi. Dar nimeni nu face asta: nu este convenabil. Dividendele sunt prea mari. Prețul acțiunilor este stabilit de adunarea acționarilor. Astăzi, o acțiune valorează 0,66 euro. Eu dețin aproximativ 80.000 de euro. Un investitor din Viareggio are mai mult decât mine”, explică primarul.

Între timp, a transformat groapa de gunoi într-un hub de operă de artă contemporană, care găzduiește un teatru acoperit pentru 600 de persoane și un altul în aer liber cu 2.000 de locuri. Intrarea este gratuită, precizează edilul.

Dar nu cumva duhoarea gropii de gunoi împute teatrul?

”Dacă sosește un camion de gunoi și există presiune scăzută sau vânt, se simte un pic mirosul, într-adevăr. Dar seara groapa de gunoi se închide. Astfel că se poate face chiar și un grătar acolo”, mai spune primarul.

Este o groapă de gunoi cu impact zero asupra mediului.

„Din 1995, obținem energie electrică din biogaz. Din levigat obținem apă pentru irigații. Prin tratare mecano-biologică recuperăm 50 la sută din metale și materiale plastice din deșeuri, pe care le vindem pe piață. Zilele acestea inaugurăm instalația care extrage biometan și îngrășământ agricol din partea organică. Gazul este introdus în rețea sau ajunge în butelii”, mai spune el.

Banii din gunoi au fost investiți într-o tabără școlară, o reședință medicală asistată pentru bătrâni, un centru multifuncțional, o piscină și singurul hotel din Peccioli, Portavaldera, cu 32 de camere.

”Am uitat: și patru parcări, dintre care una cu mai multe etaje, cu 250 de locuri de parcare. Există, de asemenea, trei pasarele pietonale pentru a lega satul de șoseaua provincială, care trece la 100 de metri mai jos: una se numește Endless sunset (Apus de soare fără sfârșit)”, mai spune primarul.

Firma care gestionează groapa de gunoi oferă o jumătate de milion de euro pe an familiilor sărace cu cel mai mic și a înființat o companie de utilități care a redus facturile de electricitate cu 50% datorită panourilor fotovoltaice.

„Clasa politică spune lucruri, eu încerc să le fac. Nu sunt un geniu. Mă consider un meseriaș. Credeți că nemții iau gunoiul de la Napoli doar pentru fața noastră frumoasă? Nu, doar că ei au tehnologia necesară pentru a se ocupa de el. Pentru ei este o afacere”, transmite Renzo Macelloni.