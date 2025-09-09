G4Media.ro
Sursa Foto: Facebook/ Ilan Sor

O complice a oligarhului pro-rus Ilan Șor, condamnată la închisoare 5 ani și jumătate. Ea a acceptat finanțare politică din partea unei grupări criminale

Anchete9 Sep 0 comentarii

Irina Dvorjanscaia, președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional, a fost găsită vinovată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice și a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare, transmite Ziarul de Gardă. Sentința poate fi atacată cu apel.

Oligarhul condamnat Ilan Șor, care se adăpostește la Moscova, coordonează mai multe partide și grupări infracționale care au ca scop răsturnarea puterii pro-occidentale de la Chișinău. El este principalul instrument prin care regimul Putin vrea să deraieze parcursul pro-european al Republicii Moldova.

Irina Dvorjanscaia s-a născut în 1965, în Federația Rusă, este profesor de profesie și a fost pe lista candidaților Partidului Politic „Șor” la alegerile parlamentare din 2021.

Inculpata, activând ca președinte al Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Şor”, în perioada iulie 2022 – octombrie 2022, ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în suma totală de 5 320 167 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate, în plicuri, a membrilor de oficii teritoriale.

Inculpata a negat comiterea faptelor, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind concludente și a constatat vinovăția acesteia și i-a aplicat femeii o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani și 6 luni cu executarea acesteia în penitenciar pentru femei.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, i s-a menținut măsura preventivă arestul preventiv.

De asemenea, din contul inculpatei, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 5,3 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, fiindu-i confiscat și telefonul mobil de model Iphone X.

