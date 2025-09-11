O comisie parlamentară din Franţa recomandă interzicerea accesului la reţelele sociale până la vârsta de 15 ani

Un raport al parlamentului Franţei despre TikTok, prezentat joi de agenția de știri AFP, recomandă interzicerea accesului la reţelele sociale al utilizatorilor de internet până la vârsta de 15 ani şi o „interdicţie de circulaţie” digitală pentru cei între 15 şi 18 ani, transmite Agerpres.

Obiectivul declarat este restricţionarea „capcanei algoritmilor” care poate afecta sănătatea tinerilor.

Deputata Laure Miller, raportoare a comisiei de anchetă parlamentară care s-a ocupat de problemă, afirmă că o astfel de interdicţie ar permite „să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor” că până la vârsta de 15 ani reţelele sociale nu sunt „inofensive”.

Comisia şi-a început lucrările în martie, audiind familii ale unor victime, responsabili ai reţelelor sociale şi influenceri – formatori de opinie online – pentru a afla dedesubturile algoritmului aplicaţiei TikTok, foarte populară în rândul tinerilor, cu un design despre care Miller afirmă că a fost „copiat de alte reţele sociale”.

Demersul a urmat chemării în judecată a TikTok de către şapte familii franceze care acuză aplicaţia de expunerea copiilor lor la conţinut care îi poate împinge la sinucidere.

Una din reclamante, în vârstă de 52 de ani, care a dorit să fie identificată doar ca „Geraldine”, şi-a pierdut fiica, Penelope, care s-a sinucis în februarie 2024, la vârsta de 18 ani. Geraldine a declarat agenţiei France Presse că „este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea”. După moartea fetei, mama ei a descoperit materiale video cu acte de scarificare – producere intenţionată de incizii în piele – publicate şi consultate de tânără pe TikTok.

„Nu TikTok ne-a ucis fiica, fiindcă în orice caz nu îi mergea bine”, însă reţeaua a „înfundat-o” pe fată într-o stare de rău, a spus Geraldine.

TikTok susţine permanent că acordă prioritate absolută securităţii tinerilor.

Raportul parlamentar citat merge până la a recomanda interdicţia de acces până la 18 ani, dacă în trei ani reţelele sociale nu îşi respectă corespunzător obligaţiile juridice, în special conform Regulamentului european pentru serviciile digitale (DSA).

Mai multe ţări membre ale UE, printre care Franţa, Spania şi Grecia au cerut recent ca Uniunea să reglementeze mai strict utilizarea platformelor online de către copii, din cauza îngrijorării provocate de capacitatea acestora de a da dependenţă şi de hărţuirea pe internet sau de răspândirea mesajelor de ură.

Reprezentanţii TikTok, reţea al cărei proprietar este grupul chinez ByteDance, au prezentat în faţa comisiei moderarea susţinută cu inteligenţă artificială, susţinând că aceasta a permis anul trecut ştergerea proactivă a 98% din conţinutul care nu respecta condiţiile de utilizare în Franţa.

Deputaţii au considerat însă că aceste eforturi sunt insuficiente sau chiar ineficiente, regulile fiind „foarte uşor de ocolit”.

Rapoartele TikTok în scop de transparenţă arată că din septembrie 2023 până în decembrie 2024, numărul de moderatori francofoni ai aplicaţiei a scăzut cu 26%.

În aceste condiţii, conţinutul nociv continuă să apară rapid, cu ajutorul unor algoritmi de recomandări deosebit de puternici, care îi pot prinde pe tineri în bule nocive, avertizează comisa de anchetă.

Miller adaugă că există şi alte efecte negative ale reţelelor asupra minorilor: pierderea atenţiei şi a concentrării, tulburări de somn, probleme cu încrederea în sine.

„Interdicţia de circulaţie” online preconizată de raport ar însemna ca reţelele sociale să fie inaccesibile între orele 22 şi 8.

Liniile directoare recente ale Comisiei Europene permit reglementările la nivel naţional, iar după părerea deputate „cheia este implementarea unui dispozitiv de verificare a vârstei la înscriere”.

Astfel de măsuri se lovesc însă de reticenţa platformelor, de limitele tehnice şi de riscul încălcării libertăţilor persoanelor, atrage atenţia AFP.