O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane în vestul Sudanului, potrivit unei grupări armate din regiune

O alunecare de teren a devastat un sat montan din vestul Sudanului şi a ucis peste 1.000 de persoane, a anunţat luni seară o grupare armată care controlează zona, într-o ţară deja afectată de o gravă criză umanitară, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această alunecare de teren, „masivă şi devastatoare”, potrivit unui comunicat al Mişcării/Armatei de Eliberare a Sudanului, a lovit duminică satul Tarasin din regiunea Darfur.

„Informaţiile preliminare indică moartea tuturor locuitorilor satului, al căror număr este estimat la peste o mie de persoane”, cu excepţia unei singure persoane care a supravieţuit, precizează comunicatul. Alunecarea de teren „a distrus complet” zona, potrivit aceleiaşi surse.

Gruparea armată a lansat un apel la ajutor către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi alte organizaţii umanitare pentru a putea recupera cadavrele persoanelor îngropate sub stratul de pământ în urma alunecării de teren.

O război civil sângeros opune începând din 2023 armata sudaneză şi paramilitarii din Forţele de Sprijin Rapid (FSR) şi a aruncat această ţară africană într-o gravă criză umanitară. Mişcarea/Armata de Eliberare a Sudanului, care controlează mai multe zone din munţii Marra, unde se află satul afectat de acea alunecare de teren, a rămas în mare parte în afara luptelor.

Guvernatorul pro-armată din Darfur, Minni Minnawi, a calificat alunecarea de teren drept „o tragedie” şi a făcut apel la „organizaţiile umanitare internaţionale să intervină de urgenţă” şi să acorde ajutor. „Tragedia este mai mare decât poate suporta poporul nostru de unul singur”, a declarat el într-un comunicat.

O mare parte din regiunea Darfur, inclusiv zona afectată de alunecarea de teren, rămâne practic inaccesibilă pentru actorii din domeniul ajutorului umanitar din cauza luptelor, chiar dacă în mai multe zone din Darfur a fost declarată stare de foamete.

Începând din aprilie 2023, războiul dintre şeful armatei sudaneze, Abdel Fattah al-Burhan, şi fostul său aliat Mohamed Hamdan Daglo, şeful FSR, a provocat zeci de mii de morţi, peste 14 milioane de persoane strămutate şi a dus la „cea mai gravă criză umanitară din lume”, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Armata a preluat în acest an controlul asupra centrului Sudanului, în special asupra capitalei Khartoum. FSR controlează cea mai mare parte a regiunii Darfur şi porţiuni din sudul ţării.