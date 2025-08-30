O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
O alunecare de teren în vestul Norvegiei a distrus sâmbătă o porţiune de autostradă şi câteva zeci de metri de cale ferată, provocând moartea unei persoane, au anunţat autorităţile, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
O groapă enormă traversează cele două sensuri ale autostrăzii E6 şi calea ferată care se află de-a lungul carosabilului la Levanger, unde s-a produs alunecarea de teren, potrivit imaginilor difuzate de media norvegiene.
Un danez care muncea la faţa locului, dat dispărut, este considerat mort, a anunţat poliţia din districtul Trondelag într-un comunicat.
Două case apropiate de locul alunecării de teren au fost evacuate.
Compania publică însărcinată cu gestionarea infrastructurii căilor ferate norvegiene efectua lucrări pentru stabilizarea solului de-a lungul căii ferate, a precizat compania pentru canalul de televiziune NRK.
Este totuşi prea devreme pentru a afirma că aceste lucrări au provocat alunecarea de teren, potrivit grupului. În acest loc solul este în mare parte format din argilă, care poate provoca astfel de fenomene, potrivit experţilor citaţi de agenţia de presă TNB.
Autostrada E6 va fi închisă timp de mai multe zile, potrivit administraţiei norvegiene a drumurilor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Haaland schimbă numele de pe spatele tricoului său la echipa naţională a Norvegiei / Va fi „Braut Haaland”, pentru a integra și numele mamei sale
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.