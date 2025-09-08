Numărul solicitărilor de azil în UE, Norvegia şi Elveţia a scăzut cu 23% în 2025 datorită încetării războiului din Siria

Numărul solicitărilor de azil înregistrate în ţările din Uniunea Europeană, Norvegia şi Elveţia în primul semestru al lui 2025 s-a redus cu 23% în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat luni Agenţia Uniunii Europene pentru Azil (AUEA), transmite Agerpres.

De la începutul anului, „peisajul european în materie de azil a cunoscut schimbări semnificative”, subliniază agenţia.

Potrivit unui raport consultat de AFP, această reducere drastică „nu se explică atât prin schimbările politice intervenite în UE”, sub o puternică presiune pentru a-şi înăspri politica privind migraţia, ci este mai degrabă o consecinţă directă a înlăturării de la putere a preşedintelui sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024: sirienii constituiau de 10 ani prima naţionalitate printre solicitanţii de azil.

În câteva luni, numărul lor a scăzut cu două treimi. Acum, venezuelenii sunt primii în a solicita azil în UE.

Franţa este ţara care a primit cele mai multe dosare în timpul acestei perioade, circa 77.000, puţin mai multe decât Spania şi Germania. Aceste solicitări de azil vin din Ucraina, Afganistan şi Republica Democrată Congo.

Circa 4,3 milioane de ucraineni care fug de invazia rusă beneficiază de protecţie temporară în UE. Acesta este un statut distinct de cel de azil.