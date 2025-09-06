Numărul milionarilor în dolari continuă să crească/ Statele Unite sunt pe primul loc, urmate de China și Franța

Peste 680.000 de persoane noi au devenit milionare (în dolari americani) în 2024, conform celui mai recent raport anual al băncii elvețiene UBS, arată o analiză Statista.com. În ceea ce privește creșterea procentuală, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Turcia, care a înregistrat o creștere de 8% a numărului de milionari față de anul precedent, urmată de Emiratele Arabe Unite, care au înregistrat o creștere de 5,8%. În următorii cinci ani, analiștii UBS prevăd că America de Nord și China vor fi principalii factori ai creșterii averii globale.

Între timp, a existat o imagine mixtă în ceea ce privește dezvoltarea inegalității globale a averii în ultimii cinci ani. Conform raportului, egalitatea a crescut în 26 din cele 56 de piețe studiate de UBS, în timp ce a scăzut în 29 și a rămas neschimbată într-una.

După cum arată graficul următor, numărul milionarilor în dolari americani a crescut brusc de la începutul secolului XXI. În 2000, existau 14,7 milioane de milionari în țările analizate. În 2024, existau aproape 60 de milioane – o creștere de patru ori în douăzeci de ani (~300%). Dacă comparăm această cifră cu lupta împotriva sărăciei extreme, numărul persoanelor aflate sub pragul global al sărăciei – care astăzi se ridică la 3,00 dolari pe zi – a scăzut într-un ritm mult mai lent. La începutul secolului, existau 1,7 miliarde de oameni care trăiau în sărăcie extremă, comparativ cu aproximativ 808 milioane în prezent, o scădere de aproximativ 52%.

Statele Unite găzduiesc de departe cel mai mare contingent de milionari în dolari: 23,8 milioane în 2024, reprezentând 7% din populația țării. Următoarea pe această listă este China, cu 6,3 milioane (0,4% din populație), în timp ce Franța completează podiumul cu 2,9 milioane (4,2% din populație). China a înregistrat o creștere deosebit de rapidă a numărului de milionari din anul 2000.

Se preconizează că numărul milionarilor va crește până în 2028 în marea majoritate a celor 56 de țări din eșantionul UBS. Două excepții sunt Olanda și Regatul Unit. În această din urmă țară, se preconizează că în 2028 vor exista cu 3,1% – sau aproximativ 81.500 – mai puțini milionari decât în ​​2024.